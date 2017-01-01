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Сутки на Донбассе: Один вражеский обстрел, в рядах ВСУ без потерь

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Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ вблизи поселка Новотошковское на луганском направлении.
Украинские военные не пострадали
Украинские военные не пострадали
mil.gov.ua

За минувшие сутки сепаратисты один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, украинские военные не пострадали.

Об этом в среду, 9 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что сепаратисты совершили обстрелы опорных пунктов украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на луганском направлении.

В ответ на провокации противника подразделения ООС применяли дежурные огневые средства.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - отметили в штабе ООС.

Также сообщается, что несмотря на ухудшение погодных условий украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Как сообщалось, за сутки 7 января сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Напомним, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие.

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Теги: военные, ВСУ, перемирие на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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