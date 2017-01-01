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В Хмельницкой области во время пожара погибли три человека

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В Деражне Хмельницкой области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека.
При пожаре в городе Деражня погибли три человека
При пожаре в городе Деражня погибли три человека
ГСЧС

В Хмельницкой области в частном доме возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Об этом в среду, 9 января, сообщает пресс-центр ГСЧС.

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“9 января в 3:24 в г. Деражня по ул. Круча, 29 в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека“, - говорится в сообщении.

Указано, что в 03:38 пожар был ликвидирован на площади 32 м2. При этом к тушению привлекались 10 человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

Ранее в городе Купянск Харьковской области во время пожара в жилом доме погибли 17-летняя девушка и ее 4-месячный ребенок.

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Теги: смерть, огонь, пожар, жертвы, гибель, Хмельницкая область, погибшие, возгорание, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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