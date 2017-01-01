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Беспилотник пытался совершить диверсию на арсенале, - Генштаб ВСУ

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Военные обезвредили неизвестный БПЛА.
Была усилена дежурная смена охраны арсенала
Была усилена дежурная смена охраны арсенала
dronnews.ru

Военнослужащие одного из арсеналов Вооруженных Сил Украины во вторник, 8 января, вечером ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который близко подлетел к военному объекту.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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"Вчера ночью, 8 января, около 22:00 дежурными радиолокационными средствами одного из арсеналов ВС Украины выявлены сигналы управления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в нескольких километрах от военного объекта. Оператором комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – говорится в сообщении Генштаба в среду утром.

Отмечается, что была усилена дежурная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

Военные сообщили подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности о факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части.

"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", – сказано в сообщении.

Как сообщалось 7 ноября, военная прокуратура назвала причину взрывов в Ичне - заложили взрывчатку.

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Теги: ВСУ, арсенал, беспилотник
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