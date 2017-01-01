НАПК направило в суд 7 админпротоколов на двух коррупционеров

Админпротоколов направлены в суд в отношении главврача Полесской ЦРБ и экс-заманачальника управления Госслужбы по вопросам труда в Одесской области.

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 7 админпротоколов за несоблюдение требований закона О предупреждении коррупции (предотвращение и урегулирование конфликта интересов) двумя чиновниками.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Читай также: Богуслаев утаил от НАПК покупку недвижимости на 25 миллионов

6 админпротоколов направлено в суд в отношении главного врача Полесской центральной районной больницы Олега Савенко, который при реализации служебных полномочий не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов, возникшего в связи с премированием его жены, и в дальнейшем совершал действия и принимал решения в условиях реального конфликта интересов.

Ответственность за несообщение лицом о наличии у него реального конфликта интересов и совершение действий или принятия решений в условиях конфликта интересов предусмотрена ч. 1 и 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, направлено в суд админпротокол относительно Егора Ерошко, который во время пребывания в должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Одесской области одновременно был руководителем предприятия, имеющего целью получение прибыли.

Указанные действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-4 КУоАП.

Читай также: НАПК внесло предписание губернатору Николаевской области

Национальное агентство по предупреждению коррупции обращает внимание, что составление протокола и передача его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.

Как сообщалось, 2 января Началась кампания декларирования доходов граждан.