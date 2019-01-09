Эксперт рассказал, как аптеки зарабатывают на украинцах в разгар эпидемий

Причиной такого явления эксперт называет отсутствие контроля за соблюдением протоколов провизора.

Аптеки постоянно повышают цены на лекарства в разгар эпидемий. На более высоком уровне стоимость медпрепаратов, как привило, держится до начала лета, до тога времени, когда болезни начинают идти на убыль.

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О таком сезонном виде заработка украинской фармы в комментарии УНН сказал руководитель Государственного фармакологического центра Минздрава Виктор Чумак.

“У нас цены традиционно поднимаются в четвертом квартале, ежегодно. Здесь есть и объективные причины - курсовые колебания, не сразу отражаются на ценах. Есть и другие причины - летом цены, например, падают, потому что люди мало болеют, а осенью всегда идет эпидемия. Или простуда, или инфекционные заболевания, или грипп. Вспышки идут, организм наш так устроен, весной и осенью. И это сезонная вещь - цены на лекарства подскакивают, держатся до лета и не падают. Затем немного снизятся. А потом резко могут еще больше поднятся. Вот, например, у меня есть данные, я считал это, ноябрь 2018 года к ноябрю 2017 года, то есть за год, все лекарства подорожали на 21%. Это - в среднем все лекарства. А лекарства от гриппа и того больше“, - рассказал эксперт.

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Причиной такого явления Чумак называет отсутствие контроля за соблюдением протоколов провизора.

“Есть так называемые протоколы провизора и, согласно этих протоколов, соблюдение которых должна контролировать, но не контролирует Гослекслужба, есть четкий алгоритм, по которому должен действовать работник аптеки, какие вопросы задавать о симптоматике пациенту - и он ориентируется и может вам предложить лекарственное средство. Но, к сожалению, этого не придерживаются... “, - добавил он.

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Напомним, правительственная программа “Доступные лекарства“ предлагает гражданам получить необходимые препараты, подав заявку на них. Список медицинских лекарств был обновлен Министерством охраны здоровья 2 января.