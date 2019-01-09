В Полтаве умер подросток, которого сбила местная бизнесвумен

Женщина ехала на автомобиле Mercedes, мальчик пересекал дорогу на велосипеде.

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В Полтаве на Рождество умер 15-летний парень, которого два месяца назад сбила водитель на Мерседесе.

Об этом сообщает 24 канал.

Авария произошла еще в начале ноября в центре города. Местная бизнесвумен, владелица нескольких заведений питания Наталья Саенко на своем авто сбила Артема Левченко, который ехал на велосипеде. Парень получил серьезные травмы головы.

Артема срочно прооперировали, однако, находясь два месяца в коме, он скончался. Шокированные смертью подростка, полтавчане принесли к месту аварии цветы, игрушки и лампадки. Люди даже устроили акцию протеста – временно перекрыли дорогу и требовали объективного расследования.

К слову, состоятельную водительницу до сих пор не задержали. По словам очевидцев, сразу после аварии муж Саенко забрал видеорегистратор, а полицейским отдал его уже пустым.

"Если бы она ехала с такой скоростью, как это нужно было, то и последствия были бы совсем другие. Он бы остался жив. Так оставлять это дело нельзя, это боль, с которой его семья будет жить постоянно. Перед моими глазами стоит этот светлый паренек с такими ясными глазами", – сказала соседка Артема Валенитина.

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Участница происшествия с трагическим исходом не считает себя виновной. Об этом она тоже заявила через социальные сети: “Если бы Артем переводил велосипед в руках, как того требуют Правила дорожного движения, если бы он был в шлеме, как того требуют меры безопасности, этой трагедии не случилось бы“.

Как сообщалось 6 января, ДТП произошло на трассе Киев-Чоп, пострадали 12 человек, погиб ребенок.