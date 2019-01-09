Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Полтаве умер подросток, которого сбила местная бизнесвумен

Комментариев: 6
Женщина ехала на автомобиле Mercedes, мальчик пересекал дорогу на велосипеде.
В Полтаве умер подросток, которого сбила местная бизнесвумен
© соцсети
Фото 1/5
  • Мальчик получил травмы головы и 2 месяца был в больнице
  • Мальчик получил травмы головы и 2 месяца был в больнице
  • Мальчик получил травмы головы и 2 месяца был в больнице
  • Мальчик получил травмы головы и 2 месяца был в больнице
  • Мальчик получил травмы головы и 2 месяца был в больнице
В Полтаве умер подросток, которого сбила местная бизнесвумен
Мальчик получил травмы головы и 2 месяца был в больнице
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Суд смягчил приговор 18-летнему мажору, сбившему насмерть подростка в Харькове

В Полтаве на Рождество умер 15-летний парень, которого два месяца назад сбила водитель на Мерседесе.

Об этом сообщает 24 канал.

Авария произошла еще в начале ноября в центре города. Местная бизнесвумен, владелица нескольких заведений питания Наталья Саенко на своем авто сбила Артема Левченко, который ехал на велосипеде. Парень получил серьезные травмы головы.

Артема срочно прооперировали, однако, находясь два месяца в коме, он скончался. Шокированные смертью подростка, полтавчане принесли к месту аварии цветы, игрушки и лампадки. Люди даже устроили акцию протеста – временно перекрыли дорогу и требовали объективного расследования.

К слову, состоятельную водительницу до сих пор не задержали. По словам очевидцев, сразу после аварии муж Саенко забрал видеорегистратор, а полицейским отдал его уже пустым.

"Если бы она ехала с такой скоростью, как это нужно было, то и последствия были бы совсем другие. Он бы остался жив. Так оставлять это дело нельзя, это боль, с которой его семья будет жить постоянно. Перед моими глазами стоит этот светлый паренек с такими ясными глазами", – сказала соседка Артема Валенитина.

Читай также: Автошколу, в которой обучалась Зайцева, могут закрыть

Участница происшествия с трагическим исходом не считает себя виновной. Об этом она тоже заявила через социальные сети: “Если бы Артем переводил велосипед в руках, как того требуют Правила дорожного движения, если бы он был в шлеме, как того требуют меры безопасности, этой трагедии не случилось бы“.

Как сообщалось 6 января, ДТП произошло на трассе Киев-Чоп, пострадали 12 человек, погиб ребенок.

Поделись:
Теги: ДТП, Полтава, ребенок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Olga5505    09.01.2019, 11:46
Оценка:  -2
Olga5505
Родителей надо судить за то что не научили ребенка правилам пересечения проезжей части. Переход это ПЕРЕХОД, а не переезд и не перебег!!! Машина не может затормозить сразу на какой бы она скорости не ехала. Я на стороне водителя.
ИИИИИИИИИИ    09.01.2019, 11:55
Оценка:  +2
ИИИИИИИИИИ
Потому что такая же тупая с*** Они с мужем на глазах у всех номера свинтили и увезли почистить регистратор. На кол тварь! И рестораны её снести нахрен
VinsBad    09.01.2019, 11:21
Оценка:  +6
VinsBad
А давайте устроим эксперимент: оденем на её тупую башку шлем, дадим подержать в руках велосипед и затем со всей дури лупанём её джипом! И посмотрим, случится трагедия или нет.
krolikoff_net    09.01.2019, 11:15
Оценка:  +6
krolikoff_net
Судить судом Линча.
klin    09.01.2019, 11:29
Оценка:  +2
klin
Как не печально то нас спасет только Линчевание!
allx    09.01.2019, 11:39
Оценка:  0
allx
Не линчевание, а соблюдение ПДД всеми участниками движения, которыми являются велосипедисты и пешеходы в частности.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь