Депутат сам выложил фото разворованного жилья.

Лидер НРУ жалуется на ограбление его квартиры в Киеве facebook.com/viktor.kryvenko.1

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В Киеве ограбили квартиру лидера Народного руха и внефракционного депутата Виктор Кривенко. Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook.

“Ограбили квартиру. Гниды“, - написал депутат и приложил фотографии разбросанных по квартире вещей.

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В полиции пока не комметировали данное происшествие. Не сообщил и Кривенко, сколько ценностей вынесли из его жилья.

Кривенко показал разбросанные ворами вещи facebook.com/viktor.kryvenko.1

Всего за последние сутки в столице произошло 7 грабежей, 6 хулиганств, 104 факта воровства и два незаконных завладения авто, сообщает Нацполиция Киева.

Ранее сообщалось, что ювелирный магазин отсудил у государства 25 млн грн.