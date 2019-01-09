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Ограбили квартиру лидера Народного руха

Комментариев: 2
Депутат сам выложил фото разворованного жилья.
Лидер НРУ жалуется на ограбление его квартиры в Киеве
Лидер НРУ жалуется на ограбление его квартиры в Киеве
facebook.com/viktor.kryvenko.1

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В Киеве ограбили квартиру лидера Народного руха и внефракционного депутата Виктор Кривенко. Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook.

“Ограбили квартиру. Гниды“, - написал депутат и приложил фотографии разбросанных по квартире вещей.

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В полиции пока не комметировали данное происшествие. Не сообщил и Кривенко, сколько ценностей вынесли из его жилья.

Кривенко показал разбросанные ворами вещи
Кривенко показал разбросанные ворами вещи
facebook.com/viktor.kryvenko.1

Всего за последние сутки в столице произошло 7 грабежей, 6 хулиганств, 104 факта воровства и два незаконных завладения авто, сообщает Нацполиция Киева.

Ранее сообщалось, что ювелирный магазин отсудил у государства 25 млн грн.

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Теги: ограбление, депутат, квартира, вещи
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Комментариев (2)
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NYKITA    09.01.2019, 11:11
Оценка:  +3
NYKITA
Судя по интерьеру - то не очень богато.
krolikoff_net    09.01.2019, 11:16
Оценка:  +1
krolikoff_net
Это РУХ, там богатства никогда не было.
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