В Донецке произошел взрыв в доме, есть погибшие - соцсети
В подконтрольном сепаратистам Донецке в многоэтажном жилом доме произошел взрыв, погиб мужчина. В "МЧС ДНР" сообщают о пожаре, не упоминая о взрыве.
Об этом в среду, 9 января, сообщают местные жители в соцсетях.
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Горожане пишут, что взрыв произошел вчера вечером, около 23:40, на пятом этаже дома в Буденновском районе. Сообщается, что в квартире взорвалась граната. На момент взрыва в помещении находился хозяин дома – мужчина погиб.
При этом отмечается, что его жена и четверо детей ушли в гости.
Как пишут Новости Донбасса, сегодня утром местные спасатели сообщили, что на ул.Танкерной произошел пожар в квартире на пятом этаже, в результате которого погиб 35-летний мужчина,
При этом о взрыве в публикации “МЧС ДНР“ не говорится, указано лишь, что “пока причина пожара устанавливается“.
“Огнем повреждено: мебель и вещи, бывшие в употреблении, на площади 12 м2, два дверных блока, внутренняя обшивка балкона на площади 6 м2“, - сказано в сообщении.
Донецк. Взрыв в многоэтажке в Будённовском р/н (около березки). На 5 этаже произошел взрыв, предположительно взрыв гранаты. МЧС на месте, о погибших пока не известно. pic.twitter.com/YzJkLLF6ow— Евгений Иванов (@OptyPi) 8 января 2019 г.
Напомним, 5 января в жилом доме в Мариуполе в результате взрыва гранаты погибли два человека. По данным СМИ, одним из погибших является сотрудник СБУ.