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В Донецке произошел взрыв в доме, есть погибшие - соцсети

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В результате взрыва гранаты погиб 35-летний мужчина.
Мужчина погиб в результате взрыва гранаты, сообщают жители Донецка
Мужчина погиб в результате взрыва гранаты, сообщают жители Донецка
pikabu

В подконтрольном сепаратистам Донецке в многоэтажном жилом доме произошел взрыв, погиб мужчина. В "МЧС ДНР" сообщают о пожаре, не упоминая о взрыве.

Об этом в среду, 9 января, сообщают местные жители в соцсетях.

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Горожане пишут, что взрыв произошел вчера вечером, около 23:40, на пятом этаже дома в Буденновском районе. Сообщается, что в квартире взорвалась граната. На момент взрыва в помещении находился хозяин дома – мужчина погиб. 

При этом отмечается, что его жена и четверо детей ушли в гости.

Как пишут Новости Донбасса, сегодня утром местные спасатели сообщили, что на ул.Танкерной произошел пожар в квартире на пятом этаже, в результате которого погиб 35-летний мужчина, 

При этом о взрыве в публикации “МЧС ДНР“ не говорится, указано лишь, что “пока причина пожара устанавливается“.

“Огнем повреждено: мебель и вещи, бывшие в употреблении, на площади 12 м2, два дверных блока, внутренняя обшивка балкона на площади 6 м2“, - сказано в сообщении.

Напомним, 5 января в жилом доме в Мариуполе в результате взрыва гранаты погибли два человека. По данным СМИ, одним из погибших является сотрудник СБУ.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Донецк, взрыв, пожар, граната
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