В Донецке произошел взрыв в доме, есть погибшие - соцсети

В результате взрыва гранаты погиб 35-летний мужчина.

В подконтрольном сепаратистам Донецке в многоэтажном жилом доме произошел взрыв, погиб мужчина. В "МЧС ДНР" сообщают о пожаре, не упоминая о взрыве.

Об этом в среду, 9 января, сообщают местные жители в соцсетях.

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Горожане пишут, что взрыв произошел вчера вечером, около 23:40, на пятом этаже дома в Буденновском районе. Сообщается, что в квартире взорвалась граната. На момент взрыва в помещении находился хозяин дома – мужчина погиб.

При этом отмечается, что его жена и четверо детей ушли в гости.