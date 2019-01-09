Безвиз 2019: какие страны легкодоступны для украинцев

Украина по итогам 2018 года еще немного укрепила свои позиции в мировом рейтинге паспортов, владельцы которых имеют право на безвизовое посещение тех или иных стран.

Теперь для украинцев легкодоступны 128 стран мира. Об этом сообщает УНИАН.

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8 января 2019 года международная компания Henley & Partners опубликовала свежий рейтинг паспортов мира, в котором Украина оказалась на 41 месте из 200 стран.

Согласно индексу по состоянию на начало 2019 года украинцы имеют право на безвизовое посещение 128 стран, и это на 14 больше, чем годом ранее. Среди прочих список “безвизовых“ для украинцев стран пополнили Катар, ОАЭ, Уругвай, Перу и целый ряд далеких островных государств, о существовании которых многие украинцы ранее даже не догадывались.

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На деле же из 128 стран пока что для украинцев полностью безвизовыми являются 93, для посещения которых нужен внутренний паспорт, обычный загранпаспорт или биометрический загранпаспорт, в зависимости от требований той или иной страны.

В первую очередь, речь идет о 26 странах Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии) и еще 4 странах Шенгенской зоны, на входящие в ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), для посещения которых как раз и необходим биометрический загранпаспорт. Также граждане Украины могут ездить без виз еще в 14 стран, которые составители рейтинга условно отнесли к европейскому региону, в том числе в Албанию, Ватикан и другие.

Также полностью безвизовыми для украинцев являются многие страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Среднего Востока. В последние пару лет этот список пополняется и странами Океании.

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При этом существует ряд стран, куда граждане Украины могут ездить по внутренним паспортам (например, Беларусь и Россия) или же по ID-картам (например, Турция и Грузия). К слову, в список последних вскоре могут добавиться и страны Прибалтики, куда сейчас украинцы могут ездить по безвизу с биометрическими загранпаспортами.

В то же время в 34 странах из списка “доступных для украинцев“ предусмотрено получение визы по прибытию. К ним относятся большинство стран Азии (в том числе, популярные среди украинцев Таиланд, Непал, Шри-Ланка и Мальдивы), Африки (почти вся доступная туристам Африка, в том числе, Египет), частично Океании и Среднего Востока (Иран, Иордания, Ливан).

То есть, украинцам вроде бы и не нужно заранее оформлять визу в посольстве или консульстве той или иной страны, принося с собой огромную стопку бумаг. Тем не менее, определенные документы, подтверждающие цель вашего визита, все же взять с собой придется, чтобы предъявить при прохождении пограничного контроля. В первую очередь, речь идет о действующем загранпаспорте (обычный или биометрический, в зависимости от страны), обратных билетах, подтверждении бронирования отеля, страховке, наличии денежных средств на время пребывания в стране и фотографиях на документы в необходимом количестве.

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Также лучше иметь при себе внутренний паспорт, а при посещении экзотических стран иногда еще и требуется наличие справки о прививках от болезней, распространенных на той или иной территории. Впрочем, многие из перечисленных документов необходимо иметь при себе и при поездках по полному безвизу. И с наличием всех документов шутить не стоит: 9 раз у вас могли не спрашивать какие-то документы на границе, а на десятый может попасться несговорчивый пограничник, который с легкостью зарубит вам весь отпуск, если вы пренебрежете каким-то из документов.

С другой стороны, если по безвизовому режиму на данный момент вообще ничего платить не нужно, то в случае со странами, выдающими визы по прибытию, в большинстве случаев придется уплатить визовый сбор. Для каждой страны он разный и ознакомиться с его размером лучше заранее, чтоб на границе было чем рассчитаться. Например, в популярном у украинцев Египте это - 25 долларов США, а в не менее популярном Таиланде - 60 долларов. В то же время, иногда Таиланд идет на уступки и временно отменяет визовый сбор для туристов.

Например, в очередной раз украинцы получили такую возможность с 15 ноября 2018 года по 31 января 2019 года - как раз в тот период, когда наши соотечественники особенно хотят сбежать из морозной Украины на праздники в теплые края. Кроме того, в ряде стран детям до определенного возраста визовый сбор платить не придется.

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Как правило, отказов в таких случаях не бывает, если с документами все в порядке, и не было проблем с законом при посещении страны ранее. Иногда такую визу можно получить заранее в консульстве в своей стране до выезда или же оформить онлайн, разумеется, с уплатой визового сбора. В то же время для посещения Мексики виза не нужна, однако перед поездкой необходимо оформить специальное электронное разрешение на въезд в страну.

Процесс проходит довольно быстро: после заполнения анкеты на официальном сайте разрешение приходит на указанный заявителем электронный адрес. В таком случае путешественник получит право на одноразовый въезд в Мексику и нахождение там до 180 дней.

При правильном заполнении анкеты проблем возникнуть не должно - основной причиной отказа чаще всего становится нарушения закона в Мексике. Потому тем, кто едет в Мексику впервые, опасаться нечего. Оформляется такое разрешение бесплатно, однако необходимо предварительно оплатить страховку. Впрочем, с Мексикой есть и несколько важных моментов.

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Первое, важна страна рождения путешественника - она должна совпадать с гражданством. Грубо говоря, если вы гражданин Украины, но родились в какой-то другой стране бывшего СССР, вариант с электронным разрешением для вас не сработает и придется получать визу. Второе, визу не стоит оформлять слишком заранее - максимум за 30 дней до въезда в Мексику. Также стоит понимать, что как при полном безвизе, так и при получении визы по прибытию, речь идет главным образом о туристических частных поездках, которые не предусматривают постоянное проживание и тем более легальное трудоустройство в стране пребывания.

Кроме того, в разных странах украинцы могут находиться только определенный период времени, и с этими условиями важно ознакомиться заранее. Например, безвизовый режим с ЕС позволяет находиться в странах Евросоюза в совокупности по 90 дней каждый 180 дней. То есть, условно говоря, в течение полугода по безвизу вы можете находиться во всех странах Европы из списка только три месяца, тогда как, например, провести два месяца в Испании, месяц в Италии и еще месяц во Франции таким образом уже не получится.

В то же время на Шри-Ланке при оплате визы по прибытию можно находиться 30 дней. С другой стороны, если вы намерены оставаться на Шри-Ланке менее 48 часов - визовый сбор не взымается. Тогда как в Египте можно находиться 29 дней, а в Таиланде - 15 дней. Кроме того, в некоторых странах за транзитную визу платить нужно, а в некоторых - нет. Например, в Кении туристическая виза стоит 50 долларов, а транзитная - 20 долларов.

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При этом в большинстве из тех стран, в которых необходимо получать визу по прибытию, чаще всего предусматривается лишь разовый въезд на определенный промежуток времени. А потому перед поездкой стоит внимательно изучить, сколько раз вы можете въезжать в страну по полученной в аэропорту визе.

Это очень важно, если во время путешествия вы планируете охватить несколько стран. Безвизовые страны для граждан Украины 2019 (полный список):

Азия

1 Бангладеш (виза по прибытию) 2 Бруней 3 Камбоджа (виза по прибытию) 4 Гон Конг 5 Индонезия 6 Казахстан 7 Кыргызстан 8 Лаос 9 Макао (виза по прибытию) 10 Малайзия 11 Мальдивы (виза по прибытию) 12 Непал (виза по прибытию) 13 Шри-Ланка (виза по прибытию) 14 Таджикистан 15 Таиланд (виза по прибытию) 16 Восточный Тимор (или Тимор-Лесте) 17 Узбекистан

Европа

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18 Албания 19 Андорра 20 Австрия 21 Беларусь 22 Бельгия 23 Босния и Герцеговина 24 Болгария 25 Хорватия 26 Кипр 27 Чехия 28 Дания 29 Эстония 30 Фарерские острова 31 Финляндия 32 Франция 33 Германия 34 Греция 35 Гренландия 36 Венгрия 37 Исландия 38 Италия 39 Латвия 40 Литва 41 Лихтенштейн 42 Люксембург 43 Македония 44 Мальта 45 Молдова 46 Монако 47 Черногория 48 Нидерланды 49 Норвегия 50 Польша 51 Португалия 52 Румыния 53 Россия 54 Сан-Марино 55 Сербия 56 Словакия 57 Словения 58 Испания 59 Швеция 60 Швейцария 61 Ватикан

Африка

62 Бенин (виза по прибытию) 63 Кабо-Верде (виза по прибытию) 64 Коморы (виза по прибытию) 65 Джибути (виза по прибытию) 66 Египет (виза по прибытию) 67 Свазиленд 68 Гвинея-Бисау (виза по прибытию) 69 Кения (виза по прибытию) 70 Мадагаскар (виза по прибытию) 71 Мавритания (виза по прибытию) 72 Маврикий 73 Мозамбик (виза по прибытию) 74 Намибия 75 Руанда (виза по прибытию) 76 Сенегал 77 Сейшелы (виза по прибытию) 78 Сомали (виза по прибытию) 79 Танзания (виза по прибытию) 80 Того (виза по прибытию) 81 Уганда (виза по прибытию) 82 Замбия (виза по прибытию) 83 Зимбабве (виза по прибытию)

Океания

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84 Острова Кука 85 Фиджи 86 Маршалловы острова (виза по прибытию) 87 Микронезия 88 Ниуэ 89 Палау (виза по прибытию) 90 Самоа (виза по прибытию) 91 Тонга (виза по прибытию) 92 Тувалу (виза по прибытию) 93 Вануату

Карибские острова

94 Антигуа и Барбуда 95 Барбадос 96 Доминика 97 Доминиканская республика 98 Гаити 99 Ямайка 100 Сент-Китс и Невис 101 Сент-Винсент и Гренадины 102 Теркс и Кайкос

Америка

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103 Аргентина 104 Боливия (виза по прибытию) 105 Бразилия 106 Чили 107 Коста-Рика 108 Эквадор 109 Сальвадор 110 Гватемала 111 Гондурас 112 Мексика (бесплатное электронное разрешение заранее) 113 Никарагуа 114 Панама 115 Парагвай 116 Перу 117 Уругвай

Средний Восток

118 Армения 119 Азербайджан 120 Грузия 121 Иран (виза по прибытию) 122 Израиль 123 Иордания (виза по прибытию) 124 Ливан (виза по прибытию) 125 Палестина 126 Катар 127 Турция 128 ОАЭ

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С каждым годом украинцы получают все больше возможностей для свободных путешествий по миру - список безвизовых стран пополняется, а визовые требования упрощаются. Важно лишь соблюдать главное правило грамотного путешественника: внимательно заранее изучать условия пребывания в той или иной стране, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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