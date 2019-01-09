За антиукраинскую пропаганду наказали 49 человек - СБУ
29 приговоров суда против администраторов соцсетей уже вступили в силу.
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Служба безопасности обнаружила и заблокирована 360 киберинцидентов за 2018 год.Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
За год 49 администраторов соцсетей были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду в Интернете.
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"29 лицам было объявлено о подозрении и 20 приговоров суда уже вступили в силу", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее СБУ сообщила, что за год разоблачила 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории Украины.