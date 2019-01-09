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За антиукраинскую пропаганду наказали 49 человек - СБУ

Комментариев: 1
29 приговоров суда против администраторов соцсетей уже вступили в силу.
СБУ отчиталась о разоблачении киберпреступников
СБУ отчиталась о разоблачении киберпреступников
president.gov.ua

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Служба безопасности обнаружила и заблокирована 360 киберинцидентов за 2018 год.Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За год 49 администраторов соцсетей были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду в Интернете.

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"29 лицам было объявлено о подозрении и 20 приговоров суда уже вступили в силу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее СБУ сообщила, что за год разоблачила 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории Украины.

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Теги: СБУ, пропаганда, соцсети, киберпреступность, Интернет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    09.01.2019, 12:02
Оценка:  0
Boxerogos
Украина-это народ,а не временная власть воров,бандитов и убийц,дни которой сочтены.
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