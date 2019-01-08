Манафорт вдруг вспомнил, как обсуждал с разведчиком РФ план мира в Украине

Килимник, которого называют "Манафортом для Манафорта", много лет решал "деликатные" вопросы, путешествуя между Киевом, Москвой и Вашингтоном.

Манафорт признал, что мог не раз обсуждать ситуацию в Украине с Килимником EPA/UPG

Читай также: В США проверяют все организации Трампа - СМИ

Бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт обменивался данными, в том числе об Украине, с Константином Килимником - россиянином, который, как предполагают американцы, связан с разведкой РФ. Об этом пишет CNN.

Защита Манафорта признала, что он обсуждал украинский мирный план с Килимником. Кроме того, Манафорт делился данными об опросах, связанных с президентской кампанией 2016 года в США.

Читай также: Манафорта уличили во лжи следствию

“Мирный план по Украине, который они обсуждали, вероятно, был бы связан с российской интервенцией в регионе“, - сообщает издание со ссылкой на слова специального прокурора Роберта Мюллера.

Одновременно с обсуждением ситуации в Украине Манафортом и Килимником российские правительственные оперативники якобы взламывали компьютеры демократов, чтобы помочь Трампу.

Читай также: Дело Манафорта: названа дата оглашения приговора политтехнологу Трампа

Уже после избрания Трампа Манафорт встречался с Килимником в Мадриде.

Манафорт признал, что мог не раз обсуждать мирный план в Украине с Килимником, но не может вспомнить подробности разговора.

Защита утверждает, что ранее Манафорт не смог вспомнить обстоятельства встречи с Килимником, ведь вопросы и общения, связанные с украинскими политическими событиями, просто не были в фокусе его внимания“.

Читай также: Трамп допустил помилование Манафорта

Издание напоминает, что Манафорт находится в тюрьме с июня. Он был осужден присяжными в федеральном суде штата Вирджиния за восемь налоговых и банковских обвинений в мошенничестве. Суд состоится в начале февраля.

При этом за несколько дней до начала второго судебного процесса в федеральном суде округа Манафорт из менил показания и признал, что создал нелегальную схему лоббирования украинцев и отмывания доходов.

Читай также: Манафорт отрицает проведение тайных переговоров с Ассанжем

Взамен прокуроры заявили обещали просить судью о снисхождении при вынесении окончательного приговора. По соглашению о признании вины Манафорт может получить от 17 до 22 лет заключения.

48-летний россиянин Константин Килимник, по данным следствия, работал на Пола Манафорта с 2005 года и руководил киевским офисом компании политтехнолога, пишет BBC.

СМИ смогли найти только одно размытое фото Килимника в "Одноклассниках" bbc.com

Читай также: Манафорт нарушил сделку со следствием

Он занимался лоббизмом в пользу бывшего президента Украины Виктора Януковича, Партии регионов и правительства Украины. В свое время украинские клиенты заплатили политтехнологам Ричарду Гейтсу, Полу Манафорту и, собственно, Килимнику, более 75 млн долларов.

За свой небольшой рост (150 см) россиянин получил прозвище “Карлик“, одновременно за необычный ум его называют “Манафортом для Манафорта“. В течение многих лет о путешествовал между Киевом, Москвой и Вашингтоном, решая “деликатные“ вопросы. Он имеет российский паспорт, но родился на Востоке Украины.

Читай также: В США начали изымать имущество Манафорта

Напомним, ранее сообщалось, что Пол Манафорт страдает от подагры и депрессии. Он передвигается в инвалидном кресле и ради его же безопасности содержится в камере-одиночке.