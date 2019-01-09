Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

САП и НАБУ передали дело Януковича в ГБР

Комментариев: 1
Речь идет о завладении Межигорьем и охотничьими угодьями в Сухолучье.
В ГБР переданы эпизоды о завладении Межигорьем
В ГБР переданы эпизоды о завладении Межигорьем
EPA/UPG

Читай также: Стало известно, кто стал новым владельцем Межигорья

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро передали дела в отношении бывшего президента Виктора Януковича в Государственное бюро расследований. 

Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на представителя САП.

Согласно сообщению, в ГБР переданы эпизоды о завладении резиденцией Межигорье (Новые Петровцы, Киевская область) и охотничьими угодьями в Сухолучье Киевской области.

Кроме того, НАБУ и САП передали ГБР около 50 других дел.

Читай также: Трещит по швам. СМИ показали состояние Межигорья

Напомним, приговор по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича суд, вероятно, должен объявить в феврале, к годовщине расстрелов на Майдане.

Поделись:
Теги: Янукович, САП, ГБР, НАБУ, Межигорье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
КимЧенПых    09.01.2019, 12:28
Оценка:  +1
КимЧенПых
а по шоколадному когда будет производствр НАБУ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь