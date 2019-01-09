САП и НАБУ передали дело Януковича в ГБР

Речь идет о завладении Межигорьем и охотничьими угодьями в Сухолучье.

В ГБР переданы эпизоды о завладении Межигорьем EPA/UPG

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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро передали дела в отношении бывшего президента Виктора Януковича в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на представителя САП.

Согласно сообщению, в ГБР переданы эпизоды о завладении резиденцией Межигорье (Новые Петровцы, Киевская область) и охотничьими угодьями в Сухолучье Киевской области.

Кроме того, НАБУ и САП передали ГБР около 50 других дел.

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Напомним, приговор по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича суд, вероятно, должен объявить в феврале, к годовщине расстрелов на Майдане.