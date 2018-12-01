Украинская марка с мостом, как в "Гарри Поттере", стала второй в Европе
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Украинская марка из серии “Мосты Украины“ заняла второе место на конкурсе лучших марок Европы. Об этом сообщается в блоге Europa-stamps, где обнародовали результат.
Марка с изображением виадука в селе Плебановка в Тернопольской области, которая ранее вошла в ТОП-10 марок Европы, попав в финал конкурса, уступила первое место Молдове.
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Третье место заняла марка из Бельгии, четвертое - марка из Сербии, пятое - марка из Испании. Далее в ТОП-10 идут Швеция, Финаляндия, Швейцария. Норвегия и Греция.
Почта Молдовы уже похвасталась своей победой в конкурсе на своей странице в Facebook, приложив фото марки-победительницы.
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“В состав жюри входила группа экспертов-филателистов, которые проанализировали критерий творчества в различных толкованиях“, - отмечается в сообщении. В конкурсе было четыре раунда отбора.
Виадук в Плебановке Теребовлянского района на Тернопольщине, изображенный на украинской марке - 120-летний памятник архитектуры.
Мост имеет 9 арок из местного камня. Его возвели под руководством австрийских инженеров еще во времена, когда территория принадлежала Австро-Венгрии.
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Похожий мост есть в шотландской деревне Гленфиннан - он стал известен благодаря фильмам о Гарри Поттере.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская марка с изображением виадука вошла в ТОП-10 лучших марок Европы.