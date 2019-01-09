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Мир признал Томос для украинской церкви победой Порошенко - эксперт

Комментариев: 11
Мир признал Томос для украинской церкви победой Порошенко - эксперт

Публикации в ряде ведущих мировых изданий поднимают тему предоставления украинской церкви Томоса об автокефалии. Мировые СМИ считают автономию Православной церкви Украины (ПЦУ) – победой страны и ее президента Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Алексей Голобуцкий.

"Попалась на глаза интересная подборка мировой прессы по факту предоставления Томоса для Украинской церкви. Судя по ней, весь мир признал обретение украинской церковью независимости победой президента Порошенко и поражением Кремля. И это не может не радовать!" – заявил эксперт.

В качестве доказательства он привел пример британского информагентства Reuters. Оносообщает, что известный британский экспертТимоти Эш считает Томос для ПЦУ огромной победой для Украины .

"Теперь надежда Москвы на то, что Украина в будущем вернется в ее "орбиту" практически невозможна без применения подавляющей военной силы", – пишет издание.

По словам Голобуцкого, еще одно авторитетное британское СМИ - Guardian, пишет о том, что давно пытается многим объяснить президент Порошенко. В частности, оно подтверждает тезис, что автокефалия Украинской церкви – уменьшение влияния российской пропаганды в Украине, отметил эксперт.

Также и Der Tagesspiegel из Германии признает Томос для ПЦУ как личное поражение патриарха РПЦ Кирилла и всего российского руководства.

Французские СМИ, продолжил Голобуцкий,назвали автокефалию Украинской церкви восстановлением исторической справедливости и "разрывом последнего моста между Украиной и Россией".

"После 332 лет пребывания под контролем Москвы, в Украине появилась независимая церковь. Украина разрушила последний мост, который связывал ее с Россией", – цитирует эксперт французское издание L'Opinion.

Radio France Internationale, в свою очередь, пишет, что "церковная" победа Порошенко "положилаконец более чем 300-летней подчиненности украинского духовенства Русской православной церкви". 

"Думаю, если все западные СМИ говорят о Томосе для ПЦУ как о геополитическом сдвиге, восстановлении исторической справедливости, искоренении российского влияния на Украину, значит это событие можно назвать действительно историческим, причем не только в украинском, но и в мировом масштабе", – подытожил Алексей Голобуцкий.

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Комментариев (11)
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medved3558    09.01.2019, 13:24
Оценка:  -1
medved3558
о, сколько свинорусов понабежало- видать методички новые раздали кремлеблядям
Boxerogos    09.01.2019, 13:10
Оценка:  0
Boxerogos
Мир признал Томос для украинской церкви победой Потрошенко-придворный потрохоэксперД.
medved3558    09.01.2019, 13:06
Оценка:  0
medved3558
элладская церковь скоро признает- если ты не читал (говноскульптор)))))
medved3558    09.01.2019, 13:05
Оценка:  -3
medved3558
ну расейские сектанты не признают
xxvekFox    09.01.2019, 13:02
Оценка:  +3
xxvekFox
Так надо было его сделать еще и Патриархом! А то как-то несправедливо, что мир знает, все знают, а толку от этого - ноль!
Хотя бы причислить к лику святых ПЦУ. И Нарика тоже!
    09.01.2019, 12:51
Оценка:  +3
А можно точнее какой мир ?
Какая ПОМЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В МИРЕ признала созданную на Украине секту ?
CasperW    09.01.2019, 12:54
Оценка:  -3
CasperW
Вселенский патриархат.
Хотя тебе после нанопыли Гундяевской не понять. Подсел крепко
CasperW    09.01.2019, 12:55
Оценка:  -4
CasperW
Попробуй еще табачок. У Гундяшки есть православный.
adios    09.01.2019, 12:26
Оценка:  +5
adios
А нельзя ли как то победить цену на газ ? С мая снова дорожает))
    09.01.2019, 12:52
Оценка:  0
Нельзя !!!
Если тарифы начнут снижается , Путин тут же нападёт !!!
alex-zol    09.01.2019, 12:24
Оценка:  +3
alex-zol
какой мир, параллельный?))))))
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