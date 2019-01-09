Мир признал Томос для украинской церкви победой Порошенко - эксперт

Публикации в ряде ведущих мировых изданий поднимают тему предоставления украинской церкви Томоса об автокефалии. Мировые СМИ считают автономию Православной церкви Украины (ПЦУ) – победой страны и ее президента Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Алексей Голобуцкий.

"Попалась на глаза интересная подборка мировой прессы по факту предоставления Томоса для Украинской церкви. Судя по ней, весь мир признал обретение украинской церковью независимости победой президента Порошенко и поражением Кремля. И это не может не радовать!" – заявил эксперт.

В качестве доказательства он привел приме р британского информагентства Reuters. Оносообщает, что известный британский экспертТи моти Эш считает Томос для ПЦУ огромной победой для Украины .

"Теперь надежда Москвы на то, что Украина в будущем вернется в ее "орбиту" практически невозможна без применения подавляющей военной силы", – пишет издание.

По словам Голобуцкого, еще одно авторитетное британское СМИ - Guardian, пишет о том, что давно пытается многим объяснить президент Порошенко. В частности, оно подтверждает тезис, что автокефалия Украинской церкви – уменьшение влияния российской пропаганды в Украин е, отметил эксперт.

Также и Der Tagesspiegel из Германии признает Томос для ПЦУ как личное поражение патриарха РПЦ Кирилла и всего российского руководства.

Французские СМИ, продолжил Голобуцкий,назвали автокефалию Украинской церкви восстановлением исторической справедливости и "разрывом последнего моста между Украиной и Россией".

"После 332 лет пребывания под контролем Москвы, в Украине появилась независимая церковь. Украина разрушила последний мост, который связывал ее с Россией", – цитирует эксперт французское издание L'Opinion.

Radio France Internationale, в свою очередь, пишет, что "церковная" победа Порошенко "положилаконец более чем 300-летней подчиненности украинского духовенства Русской православной церкви".

"Думаю, если все западные СМИ говорят о Томосе для ПЦУ как о геополитическом сдвиге, восстановлении исторической справедливости, искоренении российского влияния на Украину, значит это событие мо жно назвать действительно историческим, причем не только в украинском, но и в мировом масштабе", – подытожил Алексей Голобуцкий.