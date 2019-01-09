На Рождество в Крым ехали меньше, чем в прошлом году - ГПСУ

Также меньше людей ехало в Крым и на Новый год.

Людей было почти на треть меньше dpsu.gov.ua

В 2019 году в период Рождественских праздников админграницу с аннексированным Россией Крымом пересекли на 29% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил пресс-отдел Госпогранслужбы Украины.

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"С 5 по 7 января в обоих направлениях через админграницу проехали на 29% граждан меньше. При этом количество граждан, которые направлялись в сторону полуострова, снизилась на 34%", - говорится в сообщении.

Также пограничники напомнили, что на новогодние праздники - с 30 декабря по 1 января - админграницу с полуостровом пересекли на 25% меньше граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось 30 декабря, ГПСУ просит не сравнивать забор с камерой в Крыму и украинскую “Стену“.