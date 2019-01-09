В Дрогобыче вандалы разбили окна Хоральной синагоги

Акт вандализма совершили вечером 7 января.

В синагоге летом была закончена реставрация

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В городе Дрогобыч Львовской области неизвестные разбили окна Хоральной синагоги.

Об этом сообщает местное издание Варто.

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По данным издания, произошло это вечером 7 января. Журналист предполагает, что неизвестные могли использовать рогатки и стрелять по окнам за пределами территории. Ведь во дворе синагоги и под окнами никак следов не было.

Еврейская община собирается как можно быстрее заменить разбитые окна в синагоге. Местная полиция инцидент не комментирует.

Как сообщалось, в апреле в городе на Волыни нашли бордюр из еврейских надгробий.