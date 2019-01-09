В Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ

Корабль относится к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне.

В Черное море в среду, 9 января, вошел боевой корабль Северного флота РФ.

Об этом сообщил эксперт фонда Майдан иностранных дел Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

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"Утром 9 января в Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619), проект "Фрегат", по классификации НАТО - Udaloy. Впервые за время оккупации Крыма в Черное море зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, не Черноморского, а корабль, относящийся к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне", - добавил эксперт и опубликовал соответствующие фото.

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