Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ

Комментариев: 6
Корабль относится к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне.
В Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец Североморск
В Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец Североморск
facebook.com/Андрей Клименко

В Черное море в среду, 9 января, вошел боевой корабль Северного флота РФ.

Об этом сообщил эксперт фонда Майдан иностранных дел Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

Читай также: Россияне "по-хамски" вышли из зала из-за вопроса о пленных моряках - Геращенко

"Утром 9 января в Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619), проект "Фрегат", по классификации НАТО - Udaloy. Впервые за время оккупации Крыма в Черное море зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, не Черноморского, а корабль, относящийся к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне", - добавил эксперт и опубликовал соответствующие фото.

Как сообщалось 28 декабря, на арест украинских моряков планируют пожаловаться в ЕСПЧ, минуя кассацию.

Поделись:
Теги: корабль, Черное море, ВМС РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    09.01.2019, 13:25
Оценка:  -3
Boxerogos
Наш турбонаномега фрегат"Гейтман Сагейдачний"повинен негайно рушати у Чорне море щоб супроводжувати цей корабель супостатів!!!
толян04    09.01.2019, 13:01
Оценка:  -3
толян04
а че это за эксперд майдана иностраных дел?! может эксперд майдана головного мозга?))
ВосставшийИзБана    09.01.2019, 12:59
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Северного флота? Он что, заблудился?
doc1    09.01.2019, 13:12
Оценка:  0
doc1
выдишь что он коптит как "кузя"? Сейчас затопят под мостом, будут Европу останавливать))))))))))))
farfalle    09.01.2019, 13:14
Оценка:  -5
farfalle
тебе-то что? Ты зачем в эту тему приперся, селянин?
    09.01.2019, 13:41
Оценка:  0
А америкосы значит у себя дома ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь