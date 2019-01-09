Синод в Стамбуле: Все епископы подписали Томос для Украины
9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали Томос об автокефалии для Украины. Об этом сообщает ТСН.
Всего на свитке появилось 11 новых подписей - все присутствующие члены Синода подписали его.
Таким образом, документ об украинской автокефалии был наконец оформлен по полной процедуре.
После этого он должен вернуться в Украину - вероятнее всего, он будет храниться в Трапезном храме Софии киевской, где на него смогут смотреть все желающие - с 8 утра до 6 вечера.
Напомним, ранее сообщалось, что Томос об автокефалии забрали из Софии киевской. Он нашелся в Стамбуле, где сегодня проходит Синод Вселенского Патриархата.
По процедуре Томос долже быть подписан не только Варфоломеем, но и епископами. Однако его привозили после вручения в Киев на Рождествескую литургию
Хозяева с Константинополя им такие условия там выставили , что мама не горюй !
Только в своих границах могут томосировать , дальше не ногой ...
Типа кружка по интересам .... ))))
ТЬФУ СРАМОТА !!!
их как бэ поболее будет а без подписей ВСЕХ как я чимтал он не есть действителен
даун уже даже кацапские новости пишут что все лены сенода подписали один ты дебил застрял в дурке, хотя там тебе и место!
Это сказки немецких историков.