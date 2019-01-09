Синод в Стамбуле: Все епископы подписали Томос для Украины

Вселенский Патриархат окончательно оформил документ об автокефалии православной церкви в Украине.

На Томосе об автокефалии появились еще 11 подписей ТСН

9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали Томос об автокефалии для Украины. Об этом сообщает ТСН.

Всего на свитке появилось 11 новых подписей - все присутствующие члены Синода подписали его.

Таким образом, документ об украинской автокефалии был наконец оформлен по полной процедуре.

После этого он должен вернуться в Украину - вероятнее всего, он будет храниться в Трапезном храме Софии киевской, где на него смогут смотреть все желающие - с 8 утра до 6 вечера.

Украинский Томос торжественно дополнили подписями в Стамбуле ТСН

Напомним, ранее сообщалось, что Томос об автокефалии забрали из Софии киевской. Он нашелся в Стамбуле, где сегодня проходит Синод Вселенского Патриархата.

По процедуре Томос долже быть подписан не только Варфоломеем, но и епископами. Однако его привозили после вручения в Киев на Рождествескую литургию