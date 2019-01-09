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Синод в Стамбуле: Все епископы подписали Томос для Украины

Комментариев: 52
Вселенский Патриархат окончательно оформил документ об автокефалии православной церкви в Украине.
На Томосе об автокефалии появились еще 11 подписей
На Томосе об автокефалии появились еще 11 подписей
ТСН

9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали Томос об автокефалии для Украины. Об этом сообщает ТСН.

Всего на свитке появилось 11 новых подписей - все присутствующие члены Синода подписали его.
Таким образом, документ об украинской автокефалии был наконец оформлен по полной процедуре.

После этого он должен вернуться в Украину - вероятнее всего, он будет храниться в Трапезном храме Софии киевской, где на него смогут смотреть все желающие - с 8 утра до 6 вечера.

Украинский Томос торжественно дополнили подписями в Стамбуле
Украинский Томос торжественно дополнили подписями в Стамбуле
ТСН

Напомним, ранее сообщалось, что Томос об автокефалии забрали из Софии киевской. Он нашелся в Стамбуле, где сегодня проходит Синод Вселенского Патриархата.

По процедуре Томос долже быть подписан не только Варфоломеем, но и епископами. Однако его привозили после вручения в Киев на Рождествескую литургию

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Теги: синод, Томос, Вселенский Патриархат, Украина, ПЦУ, епископы, Стамбул
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Комментариев (53)
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Vesna_Krasna2    09.01.2019, 13:39
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Ну и как народ , кто то что чувствует?
Kostos    09.01.2019, 13:42
Оценка:  -1
Kostos
Акакжэ! Запах горелого мяса тянется с мокши ужэ с неделю.
Vesna_Krasna2    09.01.2019, 13:44
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Мне пофиг до там где то, у нас как покращеннями, кто что почувствовал? Ну там зарплату троллям подняли или коммуналку снизили?
толян04    09.01.2019, 13:44
Оценка:  +1
толян04
тут скорее ощущают)))
    09.01.2019, 13:48
Оценка:  +1
Да пусть развлекаются , лишь бы не курили .... )))
Хозяева с Константинополя им такие условия там выставили , что мама не горюй !
Только в своих границах могут томосировать , дальше не ногой ...
Типа кружка по интересам .... ))))
    09.01.2019, 13:39
Оценка:  0
Какая ПОМЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В МИРЕ признала созданную на Украине секту ?
    09.01.2019, 13:35
Оценка:  -2
ТОМОСЕКИ .....
ТЬФУ СРАМОТА !!!
Kostos    09.01.2019, 13:37
Оценка:  -1
Kostos
кашмар, да?
Kostos    09.01.2019, 13:28
Оценка:  +1
Kostos
Всиравно томос нинастоящий! Правда-правда
doc1    09.01.2019, 13:28
Оценка:  +2
doc1
ФУ МОКШИ СРАЛИНСКОЙ СЕКТЫ С ВАМИ РАЗГОВАРИВАТЬ ЭТО НИЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА!
doc1    09.01.2019, 13:27
Оценка:  +2
doc1
кацапы украли византийский герб! Страна воров и урок!
Kostos    09.01.2019, 13:21
Оценка:  +2
Kostos
Мокши, берегите здаровье Вам ещё нать пережить вступление Украины в ЕС и НАТО
толян04    09.01.2019, 13:23
Оценка:  -4
толян04
о да ес и нато имеют уже украину своим членом!(кличко)
doc1    09.01.2019, 13:24
Оценка:  +1
doc1
Даун пруф где такое кличко сказал иначе автоматом станешь даун-пистобол!
    09.01.2019, 13:34
Оценка:  0
Пока только эуропэйци в дерьмо вступили ....)))
Kostos    09.01.2019, 13:40
Оценка:  -1
Kostos
Правда? А детки мокшанских бояр ТАМ живут Та так живут, шо русский забыли.
толян04    09.01.2019, 13:18
Оценка:  -2
толян04
подписали 11 подписей,а огласите весь список пжалуста тех кто должен подписать?
их как бэ поболее будет а без подписей ВСЕХ как я чимтал он не есть действителен
ВосставшийИзБана    09.01.2019, 13:19
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Читал в методичке? А теперь почитай заголовок: "Все епископы подписали Томос для Украины"
толян04    09.01.2019, 13:21
Оценка:  -4
толян04
все присутствующие))) там так написяно
толян04    09.01.2019, 13:22
Оценка:  -4
толян04
а их какбэ ВСЕх толи 17 толи еще сколько))
Kostos    09.01.2019, 13:22
Оценка:  +3
Kostos
Утибозизьмой, бот-тролянчик уже не знаешь шо пукнуть?
doc1    09.01.2019, 13:23
Оценка:  +3
doc1
толян04
даун уже даже кацапские новости пишут что все лены сенода подписали один ты дебил застрял в дурке, хотя там тебе и место!
толян04    09.01.2019, 13:24
Оценка:  -3
толян04
мудостос,мне пох что ты высераеш тут я ржу немагу с очередной и далеко не последней серии томас и джери))
Kostos    09.01.2019, 13:27
Оценка:  0
Kostos
шо, тролянчик, болит? Терпи, воен руцкий
ВыВсеВрети    09.01.2019, 13:14
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
ох, как будет рвать сегодня на росии!
Vesna_Krasna2    09.01.2019, 13:42
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Так вы это все делаете только для того что бы у них что то рвало?))) И все???
doc1    09.01.2019, 13:14
Оценка:  +2
doc1
Фууу позор мо скал ьской сталинской секте. Вас сталин как нагнул раком 100лет назад так вы и стоите. Хотя вы и до этого так стояли вас татаро-монголы раком поставили!
ВосставшийИзБана    09.01.2019, 13:21
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Термин татаро-монголы впервые употребил немец в 1817 году. Сегодня генетики показали, что татары и монголы - совершенно разные этносы. Это все равно как негро-чукчи.
doc1    09.01.2019, 13:25
Оценка:  0
doc1
Татары и монголы может и разные а татаро-монголы это кацапы!
Катилин    09.01.2019, 13:26
Оценка:  -3
Катилин
Это логично - ареол обитания одних и других в разных частях континента, как минимум, тут и генетиком быть не нужно. Имелось ввиду, что татары подчинялись монголам и использовались монгольскими ханами в войне.
ВосставшийИзБана    09.01.2019, 13:28
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Татаро-монголы - это Великая Тартария. А козлобородые - это мокша.
ВосставшийИзБана    09.01.2019, 13:29
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 Катилин

Это сказки немецких историков.
Катилин    09.01.2019, 13:31
Оценка:  -2
Катилин
Какая такая Татария?=) Горе от ума у тебя друг) Татары повыёживались, против Золотой Орды, получили по щам и стали вассалами.
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