Под Полтавой изъяли 28 тонн спирта на 7 млн гривен

Грузовик с прицепом вез спирт из Сумской области в Полтаву.

В Полтаву везли спирт на 7 млн гривен Андрей Лысенко/Facebook

В Полтавской области правоохранители изъяли 28 тонн спирта на общую сумму более 7 млн гривен.

Об этом написал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, в Facebook

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“Правоохранительными органами в г. Пирятин остановлен грузовой автомобиль с прицепом, перевозивший спирт из Сумской области в Полтаву. В общем транспортировали 28 тонн спирта на сумму более 7 млн гривен“, - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса.

Как сообщалось, в августе в Одессе накрыли подпольный цех контрафактного алкоголя.