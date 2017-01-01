Под Полтавой изъяли 28 тонн спирта на 7 млн гривен
Грузовик с прицепом вез спирт из Сумской области в Полтаву.
В Полтавской области правоохранители изъяли 28 тонн спирта на общую сумму более 7 млн гривен.
Об этом написал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, в Facebook
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“Правоохранительными органами в г. Пирятин остановлен грузовой автомобиль с прицепом, перевозивший спирт из Сумской области в Полтаву. В общем транспортировали 28 тонн спирта на сумму более 7 млн гривен“, - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса.
Как сообщалось, в августе в Одессе накрыли подпольный цех контрафактного алкоголя.