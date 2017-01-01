Из-за непогоды возможны задержки в доставке почты

Задержка почты возможна в 8 областях.

Укрпочта делает все возможное для своевременной доставки instagram.com/ukrposhta

В Украине из-за ухудшения погодных условий возможны задержки в доставке почты.

Об этом сообщается в сообщении пресс-службы Укрпочты.

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Как отмечается, задержки доставки почты могут возникнуть в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.

“Укрпочта делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы“, - говорится в сообщении.

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Напомним, компания Укрпочта повысила стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг включительно на 14,3% - для неприоритетных, на 11,1% - для приоритетных отправлений.