Из-за непогоды возможны задержки в доставке почты
В Украине из-за ухудшения погодных условий возможны задержки в доставке почты.
Об этом сообщается в сообщении пресс-службы Укрпочты.
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Как отмечается, задержки доставки почты могут возникнуть в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.
“Укрпочта делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы“, - говорится в сообщении.
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Напомним, компания Укрпочта повысила стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг включительно на 14,3% - для неприоритетных, на 11,1% - для приоритетных отправлений.