Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из-за непогоды возможны задержки в доставке почты

Комментариев: 0
Задержка почты возможна в 8 областях.
Укрпочта делает все возможное для своевременной доставки
Укрпочта делает все возможное для своевременной доставки
instagram.com/ukrposhta

В Украине из-за ухудшения погодных условий возможны задержки в доставке почты. 

Об этом сообщается в сообщении пресс-службы Укрпочты.

Читай также: Уведомления о посылках “Укрпочты“ будут приходить на мобильный

Как отмечается, задержки доставки почты могут возникнуть в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.

“Укрпочта делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы“, - говорится в сообщении.

Читай также: Отделения Укрпочты закрывать не будут, а пенсии доставят вовремя

Напомним, компания Укрпочта повысила стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг включительно на 14,3% - для неприоритетных, на 11,1% - для приоритетных отправлений.

Поделись:
Теги: Гидрометцентр, почта, Укрпочта, задержка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь