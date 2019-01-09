В Еврокомиссии назвали дату газовых переговоров

Второй раунд переговоров по транзиту росийского газа состоится 21 января в Брюсселе. Первый прошел летом 2018 года в Берлине.

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Трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией на министерском уровне состоится 21 января в Брюсселе.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович в Twitter.

“Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу состоится в Брюсселе 21 января. Встреча будет основана на прогрессе, достигнутом во время предыдущих политических и экпертных раундов“, - сказал он.

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Ранее сообщалось, что Шефчович пригласил Украину и Россию в Брюссель провести в январе следующий раунд трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне.