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В Еврокомиссии назвали дату газовых переговоров

Комментариев: 1
Второй раунд переговоров по транзиту росийского газа состоится 21 января в Брюсселе. Первый прошел летом 2018 года в Берлине.
Газовые переговоры пройдут 21 января в Брюсселе
Газовые переговоры пройдут 21 января в Брюсселе
gettyimages.com

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Трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией на министерском уровне состоится 21 января в Брюсселе.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович в Twitter.

“Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу состоится в Брюсселе 21 января. Встреча будет основана на прогрессе, достигнутом во время предыдущих политических и экпертных раундов“, - сказал он.
 

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Ранее сообщалось, что Шефчович пригласил Украину и Россию в Брюссель провести в январе следующий раунд трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне. 

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Теги: Россия, Украина, газ, Еврокомиссия, транзит газа, газовые переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
    09.01.2019, 15:10
Оценка:  0
Чё там в Литве , трубу ещё не начали распиливать на металлолом ?
Они ведь так хотели не зависеть от РОССИИ , вот РОССИЯ и предоставила им такую возможность ....)))
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