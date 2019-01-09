Из Московского Патриархата ушли уже 50 приходов - ПЦУ

С момента получения Томоса около 10 общин объявили о смене юрисдикции.

После получения Томоса еще почти 10 общин перешли в ПЦУ unn.com.ua

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Около 50 приходов уже объявили о переходе из УПЦ МП в Православную Церковь Украины. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ, передает УНН.

5 января, накануне вречения Томоса, сообщалось о чуть более 40 приходах, уточняет агентство.

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"Да, конечно, есть новые переходы. В частности, в Ровенской области после получения Томоса начали переходить приходы. Их примерно 50", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Томос об автокефалии ПЦУ подписали все епископы на Синоде Вселенского Патриархата. Таким образом, сегодня в Стамбуле документ был окончательно оформлен по процедуре.