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Из Московского Патриархата ушли уже 50 приходов - ПЦУ

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С момента получения Томоса около 10 общин объявили о смене юрисдикции.
После получения Томоса еще почти 10 общин перешли в ПЦУ
После получения Томоса еще почти 10 общин перешли в ПЦУ
unn.com.ua

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Около 50 приходов уже объявили о переходе из УПЦ МП в Православную Церковь Украины. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ, передает УНН.

5 января, накануне вречения Томоса, сообщалось о чуть более 40 приходах, уточняет агентство.

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"Да, конечно, есть новые переходы. В частности, в Ровенской области после получения Томоса начали переходить приходы. Их примерно 50", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Томос об автокефалии ПЦУ подписали все епископы на Синоде Вселенского Патриархата. Таким образом, сегодня в Стамбуле документ был окончательно оформлен по процедуре.

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Теги: Томос, Турция, Украина, Стамбул, ПЦУ, переход, УПЦ МП
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Комментариев (2)
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CasperW    09.01.2019, 15:19
Оценка:  0
CasperW
Ну так логично, зачем без томоса сидеть, в бизнес структуре Гундяева, который табак продавал, а потом в лик святых записался?
Peyot    09.01.2019, 13:52
Оценка:  +7
Peyot
дальше перход будет происходить как лавина! и нужно поскорее вернуть каноничное название рпц гундяевским кгбешникам!
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