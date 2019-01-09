Для разработки новой системы ПВО Украина и Польша объединят усилия

Новую установку ПВО будут использовать для защиты важных объектов и сухопутных войск.

Польская компания WB Electronics и украинский Укроборонпром планируют совместно разработать новую ракетную систему противовоздушной обороны средней дальности.

Об этом со ссылкой на Defence Blog сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отметил представитель польской компании Роман Мушал, в основе проекта используют украинские управляемые ракеты средней дальности Р-27 класса "воздух-воздух". При этом большинство необходимых элементов уже создано, включая двигатель, самонаводящиеся головки и топливо.

Для того чтобы развернуть производство таких ПВО в Польше необходимо три года.

Новую установку противовоздушной обороны будут использовать для защиты важных зданий и объектов, а также сухопутных войск от всех типов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемого оружия, ракет класса "воздух-земля", противокорабельных ракет и крупнокалиберных ракет.

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Дальность действия новой ПВО составит до 30 км для ракеты с инфракрасным наведением, 25 км для ракеты с радиолокационным наведением и около 110 км для пассивной радиолокационной версии.

Система будет оснащена установкой вертикального пуска. Ее могут установить на польском грузовике Jelcz 662D.

Как сообщалось 8 января, государственная аудиторская служба провела проверку Киевского бронетанкового завода и выявила нарушения на десятки миллионов гривен.