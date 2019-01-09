Хмельнитчанин осужден за попытку присоединить Львовскую область к Польше

Срок получил один из организаторов перекрытия трассы Львов - Рава-Русская в 2017 году.

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Каменка-Бугский районный суд Львовской области приговорил к 3,5 годам лишения свободы одного из организаторов перекрытия трассы Львов - Рава-Русская во Львовской области.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

“На Львовщине на 3 года и 6 месяцев лишения свободы осудили одного из организаторов перекрытия трассы Львов - Рава-Русская“, - говорится в сообщении.

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Прокуратурой Львовской области обеспечено поддержание государственного обвинения в отношении одного из организаторов и активного участника - жителя Хмельницкой области, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, соединенное с разжиганием национальной вражды), ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса.

Речь идет о незаконном перекрытии трассы государственного значения Львов - Рава-Русская в с.Гряда Жовковского района, которое состоялось 29 марта 2017 года.

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Противоправное массовое мероприятие привело к образованию автомобильной пробки, повреждению элементов благоустройства автодороги, побоям правоохранителей, которые пытались прекратить противоправные действия участников, и общественному беспокойству.

Кроме этого, правонарушители под видом представителей национального меньшинства призывали к разжиганию межнациональной розни между украинцами и поляками.

Также от имени жителей Львовской области они пытались создать атмосферу недовольства пребыванием административно-территориальных единиц в составе Украины и побудить представителей Республики Польша изменить границы страны и присоединить Львовскую область.

Как сообщалось 8 января, священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за пособничество “ЛНР“.