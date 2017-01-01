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Бизнесмена Фукса и нардепа Иванчука не задерживали в Мексике - МИД

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Опубликованное СМИ сообщение о задержании бизнесмена вместе с нардепом в Мексике опроверг глава МИД Павел Климкин.
Климкин опроверг задержание Фукса и Иванчука в Мексике
Климкин опроверг задержание Фукса и Иванчука в Мексике
EPA/UPG

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Глава МИД Павел Климкин опроверг информацию СМИ о нардепа Андрея Иванчука и бизнесмена Павла Фукса в мексиканском аэропорту, которую 7 января распространили некоторые СМИ. Об этом сообщает Depo.ua.

Министр иностранных дел уточнил, что знаком с этой историей именно из новостей интернет-СМИ.

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“Я проверил это, спросил нашего посла. Во-первых, Иванчука вплоть никто не задерживал, все было нормально. Он сейчас находится в Мексике, спокойно въехал“, - говорит Климкин. 

“Относительно господина Фукса - у него были вопросы о разрешении на въезд. сейчас эти вопросы, насколько я понимаю, все решены. И он также находится в Мексике. Это - информация от нашего посольства “, - подчеркнул министр.

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Ранее СМИ сообщали о задержании в мексиканском аэропорту “Канкун“ бизнесмена Павла Фукса и нардепа Андрея Иванчука, которые путешествовали вместе.

Напомним, ранее также сообщалось, что известный бизнесмен Павел Фукс заявил о желании помочь ГПУ. Он сходил на допрос и ответил на вопросы следствия.

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Теги: Фукс, бизнесмен, нардеп, Иванчук, задержание, Мексика, МИД, Климкин
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