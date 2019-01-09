Стали известными даты судов над военнопленными моряками в РФ
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Органы власти РФ назначили проведение незаконных судов над 24 моряками с захваченных кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" на 17-18 января. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин, передает "Прямой".
"Завтра состоится в Одессе встреча с родственниками военнопленных моряков", - также отметил министр.
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"Мы стараемся предоставлять всю возможную помощь, чтобы облегчить их пребывание, начиная с тех вещей, которые позволяет передавать РФ", - заверил Климкин.
Кроме того, Украина подписала соответствующие соглашения с адвокатами, которые будут защищать украинских моряков.
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"Сегодня будут подписаны последние шесть соглашений. Мы ведем переговоры с Николаем Полозовым, который частично координирует действия адвокатов. Он сейчас в Киеве", - добавил Климкин.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы нашим ребятам была предоставлена вся возможная поддержка", - подчеркнул он.
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Напомним, ранее сообщалось, что россияне потратили около 1200 снарядов из крупнокалиберных орудий, стреляя по украинским кораблям в Керченском проливе.