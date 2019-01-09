Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стали известными даты судов над военнопленными моряками в РФ

Комментариев: 3
Незаконные суды над 24 украинскими военными проведут 17-18 января.
РФ будет судить украинских моряков якобы за нарушение границы
РФ будет судить украинских моряков якобы за нарушение границы
EPA/UPG

Читай также: Евросуд подтвердил получение от Украины полной жалобы на агрессию РФ

Органы власти РФ назначили проведение незаконных судов над 24 моряками с захваченных кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" на 17-18 января. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин, передает "Прямой". 

"Завтра состоится в Одессе встреча с родственниками военнопленных моряков", - также отметил министр.

Читай также: Киев не хочет слышать про правила прохода кораблей по Азову - РФ

"Мы стараемся предоставлять всю возможную помощь, чтобы облегчить их пребывание, начиная с тех вещей, которые позволяет передавать РФ", - заверил Климкин.

Кроме того, Украина подписала соответствующие соглашения с адвокатами, которые будут защищать украинских моряков.

Читай также: В РФ анонсировали возможный расстрел украинских военных в Керченском проливе

"Сегодня будут подписаны последние шесть соглашений. Мы ведем переговоры с Николаем Полозовым, который частично координирует действия адвокатов. Он сейчас в Киеве", - добавил Климкин.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы нашим ребятам была предоставлена ​​вся возможная поддержка", - подчеркнул он.

Читай также: "Полстраны в угаре слушает стеб над Верховным Главнокомандующим" - Геращенко

Напомним, ранее сообщалось, что россияне потратили около 1200 снарядов из крупнокалиберных орудий, стреляя по украинским кораблям в Керченском проливе.

Поделись:
Теги: моряки, корабли, Климкин, суд, РФ, Азов, захват, агрессия РФ, Керченский пролив
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
    09.01.2019, 15:11
Оценка:  +2
По тундре , по широкой дороге ......)))
atos    09.01.2019, 15:05
Оценка:  0
atos
Что такое "Незаконные суды" - это кто так решил, кикимкин или парупипий?)))) А Фрунзе, 103, "А" против, я понял)))
nvk1945    09.01.2019, 15:16
Оценка:  0
nvk1945
Так один в мире самый законный суд это Печерский ты, что не знал? И избирательный участок для выборов президента тоже один, самый настоящий, правильный и честный он находится на ул. Банковой)))))))))))))))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь