Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Мирослав Лайчак вместе с делегацией также съездит в Мариуполь.
Читай также: Сепаратисты наращивают тяжелое вооружение - ОБСЕ
Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Донбасс 14-20 января.
Об сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Левый берег.
“Много министров, наших друзей, посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ, господин Лайчак тоже посетит Донбасс“, - сказал он.
Какие населенные пункты Лайчак посетит во время визита, Климкин не уточнил.
Читай также: ОБСЕ согласовала документ о безопасности журналистов
Напомним, конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, предостерегает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.