Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс

Мирослав Лайчак вместе с делегацией также съездит в Мариуполь.

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Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Донбасс 14-20 января.

Об сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Левый берег.

“Много министров, наших друзей, посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ, господин Лайчак тоже посетит Донбасс“, - сказал он.

Какие населенные пункты Лайчак посетит во время визита, Климкин не уточнил.

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Напомним, конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, предостерегает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.