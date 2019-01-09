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Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс

Комментариев: 1
Мирослав Лайчак вместе с делегацией также съездит в Мариуполь.
Лайчак посетит Донбасс 14-20 января.
Лайчак посетит Донбасс 14-20 января.
un.org

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Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Донбасс 14-20 января.

Об сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Левый берег.

“Много министров, наших друзей, посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ, господин Лайчак тоже посетит Донбасс“, - сказал он.

Какие населенные пункты Лайчак посетит во время визита, Климкин не уточнил.

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Напомним, конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, предостерегает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Теги: Лайчак, ОБСЕ, Украина, Донбасс
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Комментариев (1)
Peyot    09.01.2019, 15:05
Оценка:  0
Peyot
партию очков и слуховых апаратов для своих подопечных пусть захватит, а то вечно ничего не слышащие и ничего не видящие представители обсе - уже поднадоели! зато после их визитов окупанты кучно бьют по нашим стратегическим обьектам!
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