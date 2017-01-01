К пункту помощи у моря можно подвозить корм, чтобы помочь бездомным животным.

На одесском пляже котам построили "мини-коммуналку" с кормушкой

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На одесском пляже котам построили "мини-коммуналку" с кормушкой

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В Одессе стартовал проект @koto_punkt по постройке домиков для обогрева бездомных кошек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Денис Феденко.

Он также разместил фото первого такого пункта обогрева на пляже Лузановка в районе Гольф Стрим. Координаты пункта обогрева - 46.550431,30.760843.

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“Всем котикам не помочь, но многим можно попытаться“, - написал Феденко, призвав всех неравнодушных подвозить к домикам еду для бездомных кошек.

Возле утепленных изнутри домиков есть кормушка, в которую можно засыпать корм, отметил он.

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Ранее сообщалось, что в Киеве жители многоэтажки построили “коммуналку“ для бездомных кошек.