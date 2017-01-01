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На одесском пляже котам построили "мини-коммуналку" с кормушкой

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К пункту помощи у моря можно подвозить корм, чтобы помочь бездомным животным.
На одесском пляже котам построили "мини-коммуналку" с кормушкой
© facebook.com/den.fedenko
Фото 1/8
  • Бездомным животным установили "мини-коммуналку" с кормушкой
  • Активисты построили пункт обогрева на пляже Лузановка
  • В Одессе бездомным кошкам организовали приют на пляже
  • Всех неравнодушных призвали привозить еду для кошек к пункту обогрева
  • Одесситы собрали домики для кошек из дерева, утеплив их изнутри
  • На одесском пляже кошки теперь могут согреться и поесть
  • Одессит объявил о старте проекта по постройке домиков для кошек
  • Возле домиков для обогрева установили кормушку
На одесском пляже котам построили "мини-коммуналку" с кормушкой
Бездомным животным установили "мини-коммуналку" с кормушкой
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В Одессе стартовал проект @koto_punkt по постройке домиков для обогрева бездомных кошек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Денис Феденко.

Он также разместил фото первого такого пункта обогрева на пляже Лузановка в районе Гольф Стрим. Координаты пункта обогрева - 46.550431,30.760843.

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“Всем котикам не помочь, но многим можно попытаться“, - написал Феденко, призвав всех неравнодушных подвозить к домикам еду для бездомных кошек.

Возле утепленных изнутри домиков есть кормушка, в которую можно засыпать корм, отметил он.

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Ранее сообщалось, что в Киеве жители многоэтажки построили “коммуналку“ для бездомных кошек.

 

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Теги: коты, бездомные животные, Одесса, пункт обогрева, зима
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