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В Украине в новогодние праздники снизилось число преступлений

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В Украине с 27 декабря 2018 года по 8 января 2019 года общее количество преступлений снизилось на 38%, сообщили в Нацполиции.
В ночь на Новый год будут дежурили 10 тысяч копов
В ночь на Новый год будут дежурили 10 тысяч копов
Ярослав Тракало/Facebook

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В Украине серьезных нарушений общественного порядка в период с 27 декабря 2018 по 8 января 2019 года не допущено. Также по стране снизилось число преступлений.

Об этом в среду, 9 января, во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует пресс-служба МВД.

По его словам, в целом в Украине на Новый год прошло порядка тысячи массовых мероприятий при участии 1,5 млн граждан. За правопорядком следили 15 тысяч работников Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС. В период рождественских праздников богослужения посетили 4,4 млн человек, за порядком следили 25 тысяч правоохранителей.

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Как подчеркнул первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, в указанный период не было допущено осложнения криминогенной ситуации. Общее количество преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 38%.

Ранее в полиции сообщили, что в стране зафиксировано около 456 тысяч уголовных правонарушений, что на 34 тысяч меньше, чем в прошлом году.

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Теги: преступления, Новый год, МВД, Рождество, правонарушители, МВД Украины, силовики, Нацгвардия, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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