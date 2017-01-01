Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Буковине водитель на микроавтобусе въехал в поезд

Комментариев: 0
В селе Верхние Петровцы, микроавтобус въехал в локомотив.
Водителя и пассажирку доставили в больницу
Водителя и пассажирку доставили в больницу
cv.npu.gov.ua

За сутки на Буковине произошло 4 ДТП, в результате которых травмированы 12 человек, среди которых ребенок. Во время одной из аварий микроавтобус въехал в локомотив. 

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Читай также: В Киеве такси врезалось в автомобиль полиции

В Черновцах водитель не справился с управлением микроавтобуса и наехал на пешехода, которого госпитализировали с ушибом головного мозга.

В селе Атаки Хотинского района водитель легкового автомобиля наехал на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу - его доставили в больницу с переломом бедренной кости.

Масштабное ДТП произошло в городе Сторожинец - пьний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В результате обоих водителя и шестерых пассажиров, среди которых был семилетний мальчик, госпитализировали с многочисленными травмами различной тяжести.

Читай также: ДТП под Одессой: одна жертва, пять пострадавших

Сутки буковинских аварий закрыло происшествие на железнодорожном переезде в селе Верхние Петровцы, где микроавтобус въехал в локомотив. Водителя и пассажирку доставили в больницу с многочисленными травмами.

Водителя и пассажирку доставили в больницу
Водителя и пассажирку доставили в больницу
cv.npu.gov.ua

По всем ДТП начато уголовное производство.

Читай также: В Польше столкнулись 17 авто: шесть пострадавших

Напомним, в Полтаве на Рождество умер 15-летний парень, которого два месяца назад сбила водитель на Мерседесе.

Поделись:
Теги: Буковина, ДТП, водитель, поезд, микроавтобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь