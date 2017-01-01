На Буковине водитель на микроавтобусе въехал в поезд

В селе Верхние Петровцы, микроавтобус въехал в локомотив.

За сутки на Буковине произошло 4 ДТП, в результате которых травмированы 12 человек, среди которых ребенок. Во время одной из аварий микроавтобус въехал в локомотив.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

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В Черновцах водитель не справился с управлением микроавтобуса и наехал на пешехода, которого госпитализировали с ушибом головного мозга.

В селе Атаки Хотинского района водитель легкового автомобиля наехал на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу - его доставили в больницу с переломом бедренной кости.

Масштабное ДТП произошло в городе Сторожинец - пьний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В результате обоих водителя и шестерых пассажиров, среди которых был семилетний мальчик, госпитализировали с многочисленными травмами различной тяжести.

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Сутки буковинских аварий закрыло происшествие на железнодорожном переезде в селе Верхние Петровцы, где микроавтобус въехал в локомотив. Водителя и пассажирку доставили в больницу с многочисленными травмами.

Водителя и пассажирку доставили в больницу cv.npu.gov.ua

По всем ДТП начато уголовное производство.

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Напомним, в Полтаве на Рождество умер 15-летний парень, которого два месяца назад сбила водитель на Мерседесе.