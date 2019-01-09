В Крыму избили активиста: он подозревает ФСБ РФ

Прокуратура АРК откроет уголовное дело по факту нападения на активиста.

Крымскотатарский активист Реза Асанов заявил о нападении на него в аннексированном Крыму, к которому могут быть причастны сотрудники ФСБ РФ.

Об этом 9 января сообщает Крым. Реалии.

Читай также: Убийство “Сармата“: Подозреваемых оставили под стражей

По факту избиения Асанов подал заявление в украинскую прокуратуру АР Крым. Эту информацию подтвердил прокурор Андрей Гонтарь, который принял заявление.

“Прошу привлечь к уголовной ответственности двух неустановленных лиц, которые напали на меня и избили 2 января 2019 года в районе объездной дороги Белогорска АР Крым в 8:17. Подозреваю, что это были сотрудники ФСБ России“, - говорится в заявлении активиста.

Также Асанов сообщил, что повторно прошел медосмотр и снял побои.

Читай также: Во Франции задержали одного из лидеров “желтых жилетов“

В Белогорской центральной райбольнице в Крыму ему диагностировали “ушиб мягких тканей волосистой части головы“, а также под вопросом - “закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга“.

В травмпункте Голосеевского района Киева Асанову подтвердили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также обнаружили “ушиб правого предплечья и повреждения ротарнои (вращательной) манжеты плеча“.

“Вставил плечевой сустав на место. Теперь правая рука заработала“, - рассказал активист.

Читай также: В Беларуси активистов оштрафовали за поддержку украинских моряков

Прокурор Андрей Гонтарь сообщил, что прокуратура АРК откроет уголовное дело по факту нападения на активиста.

Напомним, лидера запорожской ячейки общественной организации Авто Евро Сила Влада Погорелова избили за замечание не бросать петарды