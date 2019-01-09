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В Днепре задержали иностранца-организатора борделя

Комментариев: 2
У девушек отобрали документы и заставляли заниматься проституцией, а в случае отказа грозили разослать родным интимные фото.
Полиция накрыла бордель в Днепре
Полиция накрыла бордель в Днепре
npu.gov.ua

Полиция задержала в Днепре гражданина РФ и его сообщницу, которые обустроили арендованную квартиру под бордель.

Об этом в среду, 9 января, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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“Установлено, что 34-летний мужчина - гражданин Российской Федерации и его 46-летняя сообщница - жительница Запорожской области в начале 2018 организовали бизнес по оказанию услуг сексуального характера. Также установлены восемь женщин в возрасте от 18 до 35 лет, жительниц города Днепр, Днепропетровской и Запорожской областей. Пользуясь их тяжелым материальным положением, сутенер забирал у них документы и заставлял заниматься проституцией“, - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что в случае отказа сутенер угрожал разослать родным интимные фото и рассказать о роде занятий.

В ходе обыска квартиры полицейские изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства. Во время обыска в квартире находились двое организаторов, две проститутки и клиент.

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Открыто уголовное производство по статье о сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит от четырех до семи лет лишения свободы. Продолжается расследование.

Ранее в Киеве разоблачили сразу два борделя. Организаторами незаконного бизнеса была супружеская пара и их соучастница.

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Теги: проституция, видео, фото, Днепр, россияне, бордель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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    09.01.2019, 18:08
Оценка:  0
Российские дальнобойщики начали игнорировать украинских проституток , в Раде назвали это блядомором и призвали весьмир ввести санкции против РОССИИ .... )))
SEMPENTY    09.01.2019, 18:03
Оценка:  0
SEMPENTY
Если баба трахаться не хочет, ее заставить силой невозможно. Значит было выгодно. Под суд конечно. Без вариантов.
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