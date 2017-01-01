Порошенко подписал указ об отправке украинских миротворцев в Мали
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Президент Петр Порошенко подписал указ об отправке военнослужащих ВСУ в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В указе №6/2019, датированном 9 янаря, отмечается, что решение принято в подтверждение обязательств Украины как государства - члена Организации Объединенных Наций, а также учитывая обращение Секретариата ООН.
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Направление персонала для участия в миссии будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам государства, подчеркивается в тексте указа.
Численность украинской части миссии будет составлять до 20 человек, из числа военнослужащих ВСУ, уточняется в документе.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко присвоил патриарху Филарету звание Героя Украины.