Рабинович: Власть обрекает украинцев на замерзание повышением тарифов на тепло

Повышая и без того неподъемные тарифы на тепло, нынешняя власть обрекает украинцев на замерзание. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат, лидер партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Всем известно, что тарифы на тепло в Украине запредельные. Людям приходится потуже затягивать пояса, чтобы хоть как-то по ним платить. Но вот власть считает, что мы все еще платим слишком мало... И уже совсем скоро, в начале февраля, украинцы получат платежки за январь. Где цены на тепло вырастут еще сильнее!" – написал Рабинович.

По его словам, теперь мы будем вынуждены платить за тепло еще на 24% больше, чем раньше.

"Все это – результат деятельности власти, которая окончательно продалась МВФ, осенью повысив тарифы на газ на 23,5%. А его стоимость в структуре тарифа на тепло составляет почти 90% – отсюда и повышение цены", – пояснил политик.

Он отметил, что в итоге повышения пострадают все украинцы, но в особенности самый неимущий класс – пенсионеры.

"Этим повышением власть их просто убивает! Ведь при нынешних тарифах пенсионер должен будет заплатить 90%, 100%, а иногда и 120% своей пенсии только за коммуналку. И теперь пенсионеру придется выбирать: отдавать всю пенсию за отопление и умирать от голода, не имея возможности купить даже хлеба, или не платить за отопление (которое ему в итоге отключат) – и умирать от холода", – констатировал парламентарий.

При этом, по его словам, повышение тарифов никак не поможет вывести страну из той финансовой пропасти, куда ее загнали за последние 5 лет.

"Экономические тупицы во власти не понимают, что люди уже на пределе. Украинцы с трудом платили за тепло и по старым тарифам, а по новым – просто никто не сможет и не будет платить. Потому в итоге казна получит еще меньше денег, чем до повышения, и кризис только усилится", – подчеркнул лидер "Оппозиционной платформы – За життя".

Он также заявил, что у "Оппозиционной платформы – За життя" есть четкая стратегия для вывода страны из экономического кризиса. Эта стратегия в том числе предусматривает и снижение тарифов на газ, и, как следствие, на тепло минимум в три раза.

"Для этого нужно вернуть в государственную собственность абсолютно все ресурсы. Особенно это касается нефти и газа. Тем более, что в Конституции прописано: недра принадлежат украинскому народу. Сейчас 72% всех скважин принадлежит офшорным компаниям. То есть фактически они нагло похищены у украинского народа. Но как только "Оппозиционная платформа – За життя" победит на выборах, все недра будут национализированы и доходы от них будут идти в государственный бюджет, а не в карман олигархов через офшорные компании", – резюмировал Вадим Рабинович.