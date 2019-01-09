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Рабинович: Власть обрекает украинцев на замерзание повышением тарифов на тепло

Комментариев: 8
Рабинович: Власть обрекает украинцев на замерзание повышением тарифов на тепло

Повышая и без того неподъемные тарифы на тепло, нынешняя власть обрекает украинцев на замерзание. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат, лидер партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Всем известно, что тарифы на тепло в Украине запредельные. Людям приходится потуже затягивать пояса, чтобы хоть как-то по ним платить. Но вот власть считает, что мы все еще платим слишком мало... И уже совсем скоро, в начале февраля, украинцы получат платежки за январь. Где цены на тепло вырастут еще сильнее!" – написал Рабинович.

По его словам, теперь мы будем вынуждены платить за тепло еще на 24% больше, чем раньше.

"Все это – результат деятельности власти, которая окончательно продалась МВФ, осенью повысив тарифы на газ на 23,5%. А его стоимость в структуре тарифа на тепло составляет почти 90% – отсюда и повышение цены", – пояснил политик.

Он отметил, что в итоге повышения пострадают все украинцы, но в особенности самый неимущий класс – пенсионеры.

"Этим повышением власть их просто убивает! Ведь при нынешних тарифах пенсионер должен будет заплатить 90%, 100%, а иногда и 120% своей пенсии только за коммуналку. И теперь пенсионеру придется выбирать: отдавать всю пенсию за отопление и умирать от голода, не имея возможности купить даже хлеба, или не платить за отопление (которое ему в итоге отключат) – и умирать от холода", – констатировал парламентарий.

При этом, по его словам, повышение тарифов никак не поможет вывести страну из той финансовой пропасти, куда ее загнали за последние 5 лет.

"Экономические тупицы во власти не понимают, что люди уже на пределе. Украинцы с трудом платили за тепло и по старым тарифам, а по новым – просто никто не сможет и не будет платить. Потому в итоге казна получит еще меньше денег, чем до повышения, и кризис только усилится", – подчеркнул лидер "Оппозиционной платформы – За життя".

Он также заявил, что у "Оппозиционной платформы – За життя" есть четкая стратегия для вывода страны из экономического кризиса. Эта стратегия в том числе предусматривает и снижение тарифов на газ, и, как следствие, на тепло минимум в три раза.

"Для этого нужно вернуть в государственную собственность абсолютно все ресурсы. Особенно это касается нефти и газа. Тем более, что в Конституции прописано: недра принадлежат украинскому народу. Сейчас 72% всех скважин принадлежит офшорным компаниям. То есть фактически они нагло похищены у украинского народа. Но как только "Оппозиционная платформа – За життя" победит на выборах, все недра будут национализированы и доходы от них будут идти в государственный бюджет, а не в карман олигархов через офшорные компании", – резюмировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    09.01.2019, 17:25
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да. Раньше мы только из-за паребрика слышали сказочку про наше замерзание, а теперь Рабинович исправил эту ситуацию. Ну что тут скажешь? Молодец! Улучшил нам жизнь. От его слов сразу как-то теплее стало.
Asmo    09.01.2019, 17:24
Оценка:  +1
Asmo
Пенсионер имея субсидию платит не больше чем 15% от дохода, какие 120% ребе имеет ввиду, походу такие же как и офшорные скважины, ведь любой гражданин с образованием в 5+ классов, может загуглить и узнать, что более 80% газа в Украине добывает гос.компания укргазвидобування..
    09.01.2019, 17:19
Оценка:  -1
Тарифы снижать не в коем случае нельзя , иначе Путин нападёт !!!
Woodbrother    09.01.2019, 17:16
Оценка:  0
Woodbrother
Про программу субсидий рабинович видимо ничего не слышал.
Септемберг    09.01.2019, 17:19
Оценка:  -1
Септемберг
А ты не слышал о массовых отказах в субсидиях одиноким старикам,у которых прописаны,но не проживают давно дети или внуки,такие же нищие как и старики...
    09.01.2019, 17:22
Оценка:  -1
Это старушка Виолетта , у неё в голове вавка .....)))
А ещё для субсидии нужны справки о доходах всех прописанных , а где её возьмут заробитчане ? )))
    09.01.2019, 17:06
Оценка:  -1
Зачем эуропэйцям газ в принципе ?!
Ведь согреться можно во время скачек , а чайник вскипятить на горящей покрышке ! )))
Woodbrother    09.01.2019, 17:15
Оценка:  0
Woodbrother
Ну на россии так именно и делают. Не газифицирована до сих пор ракетноядерносуперпуперская кремленедоимперия404.
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