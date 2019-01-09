На 11 тысяч украинцев подали в суд за дезертирство и уклонение от армии

Военная прокуратура направила в суд более 11 тысяч обвинительных актов по трем статьям УК.

Среди украинских военнослужащих за четыре года оказалось всего 1500 дезертиров facebook.com/pressjfo.news

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С 2014 года в Украине были начаты более 11000 уголовных производств за дезертирство, самовольное оставление службы и уклонение от службы. Об этом сообщила Главная военная прокуратура в ответ на запрос УНН.

Данные приведены по состоянию на сентябрь 2018 года. Было завершено досудебное расследование по направлению в суд 11292 обвинительных актов по трем статьям УК, уточнили в ведомстве.

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Это статьи 407 - самовольное оставление места несения службы, 408 - дезертирство, и 409 - уклонение от службы. Всего в этих преступлениях обвинили 11316 человек, добавили в военной прокуратуре.

Из этого числа 1500 обвинительных актов касаются непосредственно дезертирства. Кроме того, в суд были направлены 66 ходатайств для освобождения от уголовной ответственности в отношении 66 человек, говорят в военной прокуратуре.

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Ранее сообщалось, что в Херсонской области военный получил пять лет тюрьмы за дезертирство. Кроме того, было закрыто дело о "самоволке" 438 бойцов АТО.