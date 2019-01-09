Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На 11 тысяч украинцев подали в суд за дезертирство и уклонение от армии

Комментариев: 8
Военная прокуратура направила в суд более 11 тысяч обвинительных актов по трем статьям УК.
Среди украинских военнослужащих за четыре года оказалось всего 1500 дезертиров
Среди украинских военнослужащих за четыре года оказалось всего 1500 дезертиров
facebook.com/pressjfo.news

Читай также: Дезертира из зоны ООС поймали в Киеве: Попрошайничал

С 2014 года в Украине были начаты более 11000 уголовных производств за дезертирство, самовольное оставление службы и уклонение от службы. Об этом сообщила Главная военная прокуратура в ответ на запрос УНН.

Данные приведены по состоянию на сентябрь 2018 года. Было завершено досудебное расследование по направлению в суд 11292 обвинительных актов по трем статьям УК, уточнили в ведомстве.

Читай также: Подполковнику, осужденному за дезертирство, отменили приговор

Это статьи 407 - самовольное оставление места несения службы, 408 - дезертирство, и 409 - уклонение от службы. Всего в этих преступлениях обвинили 11316 человек, добавили в военной прокуратуре.

Из этого числа 1500 обвинительных актов касаются непосредственно дезертирства. Кроме того, в суд были направлены 66 ходатайств для освобождения от уголовной ответственности в отношении 66 человек, говорят в военной прокуратуре.

Читай также: В полиции заявили о задержании дезертира из Крыма

Ранее сообщалось, что в Херсонской области военный получил пять лет тюрьмы за дезертирство. Кроме того, было закрыто дело о "самоволке" 438 бойцов АТО.

Поделись:
Теги: АТО, ВСУ, бойцы, дезертирство, уклонение от службы, УК, суд, военная прокуратура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
tinkerrr    09.01.2019, 18:09
Оценка:  +1
tinkerrr
А много деток депутатов, членов правительства итд. пострадало воюя за.. что там надо остальным воевать?
fkrfyfan    09.01.2019, 18:08
Оценка:  +5
fkrfyfan
Непонятно за что? Ведь согласно заявлениям синерылого в военкоматах очереди, готовых служить только за жрачку, лучшую чем домашняя. Так ребята просто уменьшают конкурс
farfalle    09.01.2019, 17:59
Оценка:  +4
farfalle
наконец ruspidor сядет
SEMPENTY    09.01.2019, 17:45
Оценка:  +3
SEMPENTY
Ситуация неприятная, но по человечески понятная и логичная. Одно дело рисковать жизнью за родину хоть и такую и другое рисковать за шоколадное свинство.
Letohradek    09.01.2019, 18:09
Оценка:  -5
Letohradek
А был бы не Порошенко, президентом, ты бы гнида, тоже нашел причину не быть защитником Родины. Сколько же вас оскотинившихся ублюдков в Украине!!!!!!?
ПАТРИОТ    09.01.2019, 18:12
Оценка:  +2
ПАТРИОТ
Ты, быдло, из окопа пишешь?
Letohradek    09.01.2019, 18:15
Оценка:  -1
Letohradek
Как тебя, вонючка путинская, занесло на украинский форум? На маил.ру нет возможности реализоваться?
КимЧенПых    09.01.2019, 17:34
Оценка:  +7
КимЧенПых
никто не хочет склеить ласты за шоколадную команду.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь