Супрун рассказала о разнице между симптомами гриппа и простуды

В случае возникновения опасных симптомах и при тяжелой простуде, и при гриппе стоит немедленно звонить 103.

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Чтобы отличить легкую простуду от гриппа, стоит обратить внимание на симптомы. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы МОЗ Уляна Супрун.

“Важно уметь отличать состояния, когда ваш организм сможет справиться с небольшой помощью и дистанционной консультацией врача, а когда обязательно нужно обратиться за осмотром к специалисту“, - подчеркнула она. По словам чиновницы, опасность гриппа или тяжелой простуды заключается в осложнениях, которые могут стоить жизни. Она также опубликовала ссылку на инфографику центра общественного здоровья МОЗ о разнице в симптомах гриппа и простуды.

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По словам Супрун, обычная простуда, в отличие от гриппа, начинается постепенно. “Вы можете чувствовать слабость или невысокую температуру в течение нескольких дней“, - пишет и.о. министра. В то же время симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, болезнь сопровождается высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом.

Минздрав подготовил инфографику о разнице между гриппом и простудой facebook.com/ulanasuprun

При простуде температура может подниматься, но обычно остается на уровне 37-37,5 градусов, в то же время при гриппе тепература поднимается выше 38, причем с самого начала болезни. Кроме того, по словам Супрун, если во время простуды вы чаще всего чувствуете слабость и “разбитость“, то грипп сопровождают ломота, озноб, головная и мышечная боль.

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А вот насморк чаще всего является симптомом простуды, а не гриппа, хотя и при последнем может возникнуть на 2-3 день болезни. Кроме того, как для простуды, так и для гриппа характерен кашель, при простуде может вызывать боль в горле, при гриппе - даже в грудной клетке. Боль в горле вообще очень характерна для простуды, а вот при гриппе чаще возникает на 3-4 день болезни. Не часто во время простуды возникает дискомфорт в глазах, в то время как покраснение глаз, светобоязнь и слезы могут сопровождать грипп.

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Одышка во время простуды может ощущаться, но в облегченном варианте. “Такой симптом при гриппе связан с дыхательной недостаточностью. Если чувствуете его - нужно обязательно обратиться к врачу“, - предупредила и.о. министра. Она также отметила, что обычную простуду с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. “Организм вполне может справиться с вирусом сам“, - заверяет Супрун.

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При этом для лечения гриппа или простуды, которая протекает с тяжелыми симптомами, применяют озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только после того, как их выпишет врач.

“Препараты, уменьшающие боль в горле или облегчающие кашель, не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго могут облегчить состояние“, - предупредила чиновница. Она добавила, что температуру взрослым нужно снижать только с 38,5 градусов парацетамолом или ибупрофеном.

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Супрун напомнила, что вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. “Антибиотики выписывают только при бактериальных болезнях, когда возбудителем заболевания являются бактерии, например, при бронхите или пневмонии“, - подчеркнула и.о. министра.

Некоторые симптомы являются сигналами, что оставаться дома опасно для жизни, подчеркнула Супрун: “Немедленно звоните 103, если появились - одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и диарея, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги“.

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В любом случае стоит проконсультироваться с врачом о симптомах, советует и.о.министра.

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