В Чернигове от гриппа умерла беременная женщина

В Украине возросло число жертв гриппа, среди них - беременная женщина .

В Чернигове за минувшие сутки из-за осложнений от гриппа умерли беременная женщина и мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в управлении здравоохранения Черниговского городского совета.

Читай также: В Грузии от “свиного гриппа“ умерли шесть человек

Согласно информации, 52-летний мужчина 8 января умер в городской больнице №3. Он поздно обратился за медицинской помощью - неделю лечился самостоятельно, из-за осложнений от гриппа. У мужчины лабораторными анализами подтвержден грипп А (H1N1).

Беременную женщину в тяжелом состоянии сначала госпитализировали в Черниговский роддом, потом перевели в областную больницу, где она вчера умерла.

Читай также: Непривитый младенец умер от гриппа на Харьковщине

По информации ГУ Черниговский областной лабораторный центр Минздрава, в течение первой недели года в Чернигове гриппом и ОРВИ заболели 2364 человека, из них - 1456 детей, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,8%.

Для школьников областного центра во избежание карантина на неделю - до 14 января - продлены зимние каникулы.

Напомним, в Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,9%.