Желтый уровень опасности: в ГосЧС предупредили о гололеде и метелях
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10 января в южных, а днем и в восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метели. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В Одесской, Николаевской, Херсонской областях пройдет снег с переходом в дождь, местами ожидаются значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега. Кроме того, сильный снег стоит ждать и в Запорожской области.
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Также и 11 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с во всех областях, кроме запада и севера.
В центральных и восточных областях пройдут мокрый снег и дождь, местами ожидается гололед. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами пройдет сильный мокрый снег.
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Также в этих регионах прогнозируют метели с приростом снежного покрова на 10-15 см. В южных областях осадки пройдут преимущественно в виде дождя.
“Осложнения погодных условий соответствуют первому (желтому) уровню опасности“, - предупреждают спасатели.
Напомним, ранее в Укравтодоре сообщили, что в среду почти по всей Украине трассы замело снегом.