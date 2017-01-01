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Желтый уровень опасности: в ГосЧС предупредили о гололеде и метелях

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По данным Укргидрометцентра, 10 и 11 января ожидается осложнение погодных условий по всей Украине.
В четверг и пятницу на дорогах обещают гололед и метели
В четверг и пятницу на дорогах обещают гололед и метели
dsns.gov.ua

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10 января в южных, а днем ​​и в восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метели. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях пройдет снег с переходом в дождь, местами ожидаются значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега. Кроме того, сильный снег стоит ждать и в Запорожской области.

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Также и 11 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с во всех областях, кроме запада и севера.

В центральных и восточных областях пройдут мокрый снег и дождь, местами ожидается гололед. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами пройдет сильный мокрый снег.

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Также в этих регионах прогнозируют метели с приростом снежного покрова на 10-15 см. В южных областях осадки пройдут преимущественно в виде дождя.

“Осложнения погодных условий соответствуют первому (желтому) уровню опасности“, - предупреждают спасатели.

Напомним, ранее в Укравтодоре сообщили, что в среду почти по всей Украине трассы замело снегом.

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Теги: погода, снег, метели, гололед, ГосЧС, Укргидрометцентр
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