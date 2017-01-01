Выходные в 2019 году: рабочие дни перенесут дважды

Всего украинцам обещают 11 дополнительных выходных.

Кабмин определился с праздничными и выходными днями slovami.net

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В новом 2019 году украинцев ждет 11 дополнительных выходных. Среди них есть и праздничные дни, которые придется отработать в субботу, пишет Корреспондент. График еще не утвержден, а только подготовлен правительством.

Предварительно в календарь праздников 2019 года вошли:

8 марта – Международный женский день (пятница)

28 апреля – Пасха (воскресенье)

1 мая – День международной солидарности трудящихся (среда)

9 мая – День Победы (четверг)

16 июня – Троица (воскресенье)

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28 июня – День Конституции Украины (пятница)

24 августа – День независимости Украины (суббота)

14 октября – День защитника Украины (понедельник);

25 декабря – Рождество Христово католическое (среда).

Также украинцы уже отпраздновали Новый год и Рождество в январе 2019 года.

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Переносить рабочие дни на календарные выходные в 2019 году будут только дважды. Первый четырехдневный уик-энд украинцы получат с 28 апреля по 1 мая. Рабочий день вторника, 30 апреля, перенесут на субботу 11 мая.

Так украинцы отгуляют Пасху и День международной солидарности трудящихся в одни большие выходные.

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Второе перенос рабочего дня будет уже на Новый год 2020 года. В будущем году новогодняя ночь выпадает со вторника на среду. Чтобы отдыхать 30 и 31 декабря (понедельник и вторник), Кабмин предлагает отработать субботы 21 и 28 декабря.

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Католическое Рождество в 2019 году отпразднуют в среду, 25 декабря, без переносов.

Напомним, ранее сообщалось, какие продукты питания подешевели после праздников.