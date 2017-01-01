Пограничник пытался съесть 200 долларов взятки при задержании

Всего за провоз табачных изделий через границу инспектор погранслужбы в Закарпатье просил 1000 долларов.

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Инспектор пограничной службы на пункте пропуска “Лужники“ вымогал тысячу долларов за беспрепятственное перемещение табачных изделий в страны ЕС. Его задержали оперативники, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

“Было установлено, что инспектор пограничной службы за определенное вознаграждение помогает гражданам в занятии контрабандой табачных изделий“, - отметили в ведомстве.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства тысячи долларов США за решение данного вопроса.

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Средства злоумышленник получал частями. Инспектора задержали в среду во время получения последней части взятки в сумме 200 долларов США. “Чтобы избавиться предмета преступления - денег, и в дальнейшем избежать ответственности, пограничник пытался их съесть“, - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В пункте пропуска “Лужники“ проводятся процессуальные мероприятия.

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В ходе досудебного расследования по уголовному производству по части 3 статьи 368 УК правоохранители проверят причастность других лиц пограничной службы к коррупционной деятельности.

Злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности до 3 лет, а также конфискация имущества.

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Ранее сообщалось, что на взятке поймали одного из руководителей Нацполиции Одесской области.