В Чернигове от гриппа скончались мужчина и беременная женщина

В течение первой недели 2019 года в Чернигове гриппом и ОРВИ заболели 2364 человека, из них – 1456 детей.

В Чернигове за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных гриппом, умерли беременная женщина и мужчина. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на управление здравоохранения Черниговского горсовета в среду, 9 января.

Отмечается, что 8 января 52-летний мужчина умер в городской больнице №3. Он поздно обратился за медицинской помощью – неделю лечился самостоятельно. У мужчины лабораторными анализами подтвержден грипп А (H1N1).

Беременную женщину в тяжелом состоянии сначала госпитализировали в Черниговский роддом, потом перевели в областную больницу, где она вчера умерла.

Также по данным Черниговского областного лабораторного центра Минздрава, в течение первой недели года в Чернигове гриппом и ОРВИ заболели 2364 человека, из них – 1456 детей. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,8%.

Для школьников областного центра во избежание карантина на неделю – до 13 января включительно – продлили зимние каникулы.

Ранее стало известно, что в Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девочка из Острожского района. Она обратилась за помощью к медикам 2 января и была сразу госпитализирована. Но ее не смогли спасти.

Также сообщалось, что в течение первой недели 2019 года в Киеве от гриппа умерли два человека. При этом в столице Украины наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ – на 6,9%.

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