В Краматорске сократили подачу воды из-за долгов

Жителей Краматорска попросили сделать временный запас питьевой воды, а так же оплатить долги и текущие платежи.

В городе Краматорск в Донецкой области из-за долгов сокращена подача воды. Об этом сообщается на странице КПП Краматорский водоканал в Facebook в среду, 9 января.

Отмечается, что компания Вода Донбасса в очередной раз сократила подачу питьевой и технической воды на 15% в Краматорск из-за долгов по оплате услуг водоснабжения.

"По причине сокращения технической воды КП компания Вода Донбасса, фильтровальная станция Краматорска будет остановлена сегодня 09.01.2019 с 22:00 до 05:00. С 10.01.2019 фильтровальная станция будет работать по графику: с 05:00 – 10:00, 17:00 – 22:00 водоснабжение Соцгорода (от ул. Дружбы до О. Вишни, от бул. Краматорского до ул. О. Тихого); пос. Новый Свет; пос. Беленькое", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что из-за сокращения питьевой воды на город, сокращена подача воды на микрорайон Лазурный, Старая часть города; а также на поселки Красногорка, Ивановка, Малотарановка, Октябрьский, Марьевка, Городещино, Шабельковка, Софиевка, III Александровка, Красноторка, Ясная поляна, Октябрьский.

Жителей Краматорска попросили сделать временный запас питьевой воды, а так же оплатить долги и текущие платежи.

Ранее сообщалось, что 30 тысяч жителей Лисичанска могут остаться без воды и тепла поскольку объекты коммунального предприятия Лисичанскводоканал обесточены. Долги перед Луганским энергетическим объединением составляют 146 млн гривен.

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