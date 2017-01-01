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В Херсонской области автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

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ДТП произошло неподалеку от села Малая Лепетиха. В кювет слетел автобус сообщением Одесса-Энергодар.
В автобусе находились 10 пассажиров
В автобусе находились 10 пассажиров
Нацполиция Украины

В Херсонской области пассажирский автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате этой аварии пострадали водитель и два пассажира, сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 9 января.

Отмечается, что ДТП произошло сегодня днем неподалеку от села Малая Лепетиха. В кювет слетел автобус сообщением Одесса-Энергодар.

"В связи со сложными дорожными условиями водитель автобуса, в котором находилось 10 пассажиров, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель и два пассажира получили телесные повреждения. На месте пострадавшим была оказана медицинская помощь, и они были направлены в больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Херсонской области автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

Ранее стало известно, что в Полтавской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский столкнулись автомобили Ланос и Ravon. На месте погибли два человека и еще три человека пострадали.

Также сообщалось, что на Рождество пьяными попались 159 водителей. Всего 7 января произошло 535 ДТП, из них 48 – с пострадавшими. Погибло пять человек, 57 были травмированы.

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Теги: ДТП, фото, авария, полиция, Херсонская область, автобус, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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