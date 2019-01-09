На улице Днепра мужчине выстрелили в лицо

Во время драки один из мужчин выхватил пистолет и выстрелил. Пострадавший получил повреждение глаза.

При появлении полиции нападавший бросил пистолет на землю dp.informator.ua

В Днепре, на улице Владимира Антоновича, в среду, 9 января, между двумя мужчинами возник конфликт, который закончился стрельбой, сообщает Информатор.

Отмечается, что разговор на повышенных тонах быстро перерос в драку, в ходе которой один из мужчин достал пистолет и выстрелил оппоненту в лицо.

При прибытии полиции мужчина бросил оружие на землю.

"Предварительно, при себе у него был пистолет под патрон Флобера", - говорится в сообщении.

Нападавший объяснил, что по ряду причин между мужчинами возник конфликт, в ходе которого он достал пистолет и начал стрелять. В итоге он ранил оппонента в глаз.

Медики госпитализировали пострадавшего в глазной центр, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая будет выяснять все подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба. На месте инцидента медики обнаружили 22-летнего мужчину с ранением лица и туловища.

А в подмосковных Мытищах школьница выстрелила себе в лицо из пистолета, пытаясь сделать селфи.

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