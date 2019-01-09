На улице Днепра мужчине выстрелили в лицо
В Днепре, на улице Владимира Антоновича, в среду, 9 января, между двумя мужчинами возник конфликт, который закончился стрельбой, сообщает Информатор.
Отмечается, что разговор на повышенных тонах быстро перерос в драку, в ходе которой один из мужчин достал пистолет и выстрелил оппоненту в лицо.
При прибытии полиции мужчина бросил оружие на землю.
"Предварительно, при себе у него был пистолет под патрон Флобера", - говорится в сообщении.
Нападавший объяснил, что по ряду причин между мужчинами возник конфликт, в ходе которого он достал пистолет и начал стрелять. В итоге он ранил оппонента в глаз.
Медики госпитализировали пострадавшего в глазной центр, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая будет выяснять все подробности инцидента.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба. На месте инцидента медики обнаружили 22-летнего мужчину с ранением лица и туловища.
А в подмосковных Мытищах школьница выстрелила себе в лицо из пистолета, пытаясь сделать селфи.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet