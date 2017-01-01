В Одесской области ощутили землетрясение

Эпицентр толчков находился в сейсмической зоне Вранча в Румынии, но отголоске чувствовались также на юге Одесской области.

В среду, 9 января, в румынской Вранче произошло землетрясение силой 4,2 балла. Его толчки ощущались также на юге Одесской области, сообщает Южный курьер.

Отмечается, что подземные толчки произошли около 13.36. Их эпицентр находился на глубине 129 километров.

По данным Института физики Земли Румынии, землетрясение произошло вблизи населенных пунктов Нехойю (37 км), Бузэу (48 км), Румнику-Сэрат (53 км), Одобешты (54 км), Ковасна (55 км). Также и жители некоторых районов на юге Молдовы могли почувствовать подземные толчки.

Более слабые отголоски землетрясения дошли до Одесской области. Так, толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени и Измаиле.

Напомним, в сентябре 2016 года в Одесской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4 балла.

Также в августе 2016 года в восточных областях Украины произошло землетресение. В частности, в Мариуполе зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9 балла.

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