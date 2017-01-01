Грипп в Украине: эпидпорог превышен в восьми областях

Превышение эпидемического порога не означает, что в этих областях началась эпидемия гриппа.

За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 216 тысяч человек

В Украине за неделю с 17 по 23 декабря гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в среду, 9 января.

Так, из общего числа заболевших 64,9% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%, а среди детей до 17 лет снизился на 1,1%.

Показатель заболеваемости составляет 561,6 на 100 тысяч населения, что на 8,3% больше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги превышены в восьми областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской. Превышение эпидемического порога не означает, что в этих областях эпидемия гриппа, подчеркивают в Минздраве.

Напомним, в Чернигове за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных гриппом, умерли беременная женщина и мужчина.

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