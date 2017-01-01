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Минздрав анонсирует новые требования к косметике

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Среди нововведений - изменение языка маркирования продукции с латинского на украинский.
Косметику запретят тестировать на животных
Косметику запретят тестировать на животных
aldez.ru

Министерство здравоохранения Украины намерено запретить испытания косметики на животных. Такое условие содержится в новом Техническом регламенте на косметическую продукцию, который был обнародован ведомством для общественного обсуждения.

Согласно техрегламенту, Минздрав намерен запретить испытания косметики на животных и с внедрением регламента дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности, альтернативные методы тестирования косметической продукции.

Планируется также изменить язык маркирования с латинского на украинский.

Данное постановление Кабмина вступит в силу через 18 месяцев со дня опубликования.

Ранее сообщалось, что Рада изменила маркировку продуктов. В частности, запрещается  использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение.

Также прошлым летом был принят закон о маркировке органических продуктов.

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Теги: Минздрав, законопроект, Косметика, маркировка
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Источник: korrespondent.net

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