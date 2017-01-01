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В Карпатах вышел на связь пропавший три дня назад турист

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Мужчина связался со своим товарищем и сообщил ему, что находится возле неизвестной ему горной реки.

Турист, который заблудился 6 января в районе горы Гемба в Межгорском районе, Закарпатской области, вышел на связь. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вечером в среду, 9 января.

В настоящее время спасатели проверяют информацию о вероятном местонахождении туриста.

"Сейчас стало известно, что около 15.00 9 января мужчина вышел на связь с товарищем и сообщил, что находится возле неизвестной ему горной реки. Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе, учитывая полученную информацию. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Карпатах заблудились пятеро туристов. Двух из них нашли в ночь на 7 января, еще одного – около 12.00, он был мертв. 7 января в 13.30 на связь вышел еще один турист.

 

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Теги: Закарпатье, туристы, горы, Карпаты, турист, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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