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МИД не будет регистрировать российских наблюдателей ОБСЕ на выборах

Комментариев: 3
Заявки от наблюдателей ОБСЕ из России на время проведения президентских выборов в Украине рассматриваться не будут.
МИД направило в ОБСЕ письмо с приглашением наблюдателей за исключением россиян
МИД направило в ОБСЕ письмо с приглашением наблюдателей за исключением россиян
facebook.com/UkraineMFA

Украина пригласила на президентские выборы наблюдателей от ОБСЕ, однако заявки от граждан России рассматривать не будут. Об этом в среду, 9 января, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

"Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине. Среди других вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки на регистрацию российских наблюдателей", - написал Климкин.

Вместе с тем, он отметил, что таких прецедентов немало в практике организации.

"Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ", - отметил Климкин.

Ранее стало известно, что ЦИК Украины закрыла избирательные участки в России.

Также Центральная избирательная комиссия Украины объявила о прекращении сотрудничества с ЦИК России из-за вступления в силу закона прекращении действия договора о дружбе между странами.

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Теги: Россия, Выборы Президента Украины 2019 новости, Украина-Россия, Выборы, наблюдатель, ОБСЕ, Наблюдатели, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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nelci    09.01.2019, 22:55
Оценка:  -2
nelci
Еще тот мухлеж готовится, лишний глаз будет только мешать.
medved3558    09.01.2019, 22:18
Оценка:  +4
medved3558
зачем им лазить в другую страну ??? закрыть говнолипов за поребриком
МаксимУм    09.01.2019, 22:25
Оценка:  -1
МаксимУм
Почему не закрылы в 2014 году??????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????
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