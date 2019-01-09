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В Дрогобыче при рождении ребенка будут звучать фанфары

Комментариев: 2
Мелодия будет играть с городской ратуши. При чем, городские власти подготовили два варианта фанфар - на случай рождения мальчиков и девочек.
С ратуши Дрогобыча зазвучат фанфары
С ратуши Дрогобыча зазвучат фанфары
anga.ua

Мэр города Дрогобыч во Львовской области распорядился включать фанфары на ратуше каждый раз, когда в городе рождается ребенок. Об этом в среду, 9 января, сообщает пресс-служба горсовета Дрогобыча.

Отмечается, что при рождении мальчика, будет звучать одна мелодия, а при рождении девочки – другая. Если на свет появится двойня – звучать будут обе мелодии подряд.

При этом фанфары могут звучать с 8:00 до 22:00 вечера, чтобы покой горожан не нарушался.

Кроме того, в 15:00 с башни ратуши будут звучать трубы, которые сообщают время.

Сегодня сообщалось также, что в Дрогобыче разбили окна восстановленной Хоральной синагоги.

Семьи в регионах получили более 100 тысяч бэби-боксов

 

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Теги: Львовская область, рождение, традиции, Дрогобич
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Gidnyk    09.01.2019, 22:51
Оценка:  -1
Gidnyk
А можно еще из пушки пальнуть. Ну или гранату взорвать. Благо этого добра сейчас навалом.
vicinq    09.01.2019, 22:12
Оценка:  -2
vicinq
Круто !
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