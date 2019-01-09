В Дрогобыче при рождении ребенка будут звучать фанфары

Мелодия будет играть с городской ратуши. При чем, городские власти подготовили два варианта фанфар - на случай рождения мальчиков и девочек.

Мэр города Дрогобыч во Львовской области распорядился включать фанфары на ратуше каждый раз, когда в городе рождается ребенок. Об этом в среду, 9 января, сообщает пресс-служба горсовета Дрогобыча.

Отмечается, что при рождении мальчика, будет звучать одна мелодия, а при рождении девочки – другая. Если на свет появится двойня – звучать будут обе мелодии подряд.

При этом фанфары могут звучать с 8:00 до 22:00 вечера, чтобы покой горожан не нарушался.

Кроме того, в 15:00 с башни ратуши будут звучать трубы, которые сообщают время.

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